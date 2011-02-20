دستگاه قضایی با عاملان ایجاد تفرقه مذهبی برخورد قاطع نماید

به گزارش خبرگزاری مهر اتحادیه بین المللی امت واحده به مناسبیت هفته وحدت با صدور بیانیه ای خواستار برخورد قاطعانه قوه قضاییه با عاملان ایجاد تفرقه مذهبی شد

1) آنجا که قرآن کریم «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَة» را مطرح می­سازد، بدیهی است که از مفهوم «امت واحده»، اتحاد جغرافیایی را دنبال نمی­کند که اساساً پررنگ ‌شدن این مرزهای ساختگی، توسط استعمارگران معاصر، توطئه­ ای شیطانی بوده که همواره بزرگان و اصلاح‌گران مسلمان، در برابر آن ایستاده ­اند.

وقتی خداوند چنان محکم «قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء» را خطاب به تمامی موحدان بیان می­دارد و آنان را به همزیستی با یکدیگر دعوت می­کند، پر واضح است که مبنای رفتار میان مسلمانان را چیزی جز «تعاونوا علی البر و التقوی» تعیین نمی­کند. آیا نمی­توان مصادیقی از این نیکی­ ها را یافت تا امت اسلامی بر سر آن تعاون داشته باشند؟ آیا تحقق عینی «امت واحده»در چیزی جز حرکت همسوی انواع بشر به سوی حقتعالی و مقابله با طاغوت‌ها، قابل مشاهده است؟

2) آیا مصیبت­های کنونی گریبان­گیر جهان اسلام و از همه دردناک­تر داغ فلسطین، مسلمانان را به یاد آیۀ کریۀ «و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» نمی­اندازد که اگر به دلیل اختلاف فکری یا هوای نفس، اختلافات عملی نیز در شما بالا بگیرد،‌ همه چیزتان بر باد می‌رود و ذلیل می‌شوید! آیا دفاع از مظلوم نیز مورد تنازع و اختلاف است که کمتر برون‌داد عملی­ای در حمایت از آنان دیده می­شود؟

3) وحدت به مفهوم رفع شبهات و موانع فکری، برای انجام اقدامات مشترک است نه تغییر مذهب طرف مقابل و رقابت‌های مذهبی غیراخلاقی و کودکانه. از این رو ضروری است امت اسلامی به دنبال تحقق «وحدت عملی» باشد تا به مفهوم وحدت عینیت بخشیده شود. سالها از برگزاری کنفرانس پر برکت و مفید «وحدت» در تهران می‌گذرد اما با این همه به نظر می‌رسد علی­رغم فراهم شدن زمینه­ های وحدت­گرایانه در میان فرق مسلمین، از این زمینه­ ها کمتر برای دستیابی به «اقدامات همسو حول مسائل کنونی جهان» بهره‌برداری شده است.

4) جوانان هر جامعه، موتور محرک آن و عامل بروز تحولات اجتماعی‌اند. شاید یکی از مهمترین دلایل مسأله فوق، به میدان نیاوردن پتانسیل­ جوانانی است که می‌توانند با بهره­ گیری از زمینه­ های فراهم شده، اقدامات میدانی مؤثری را جهت محقق ساختن «وحدت عملی» سامان دهند. چه بسیار گروه­های فعال مختلف در کشورهای مسلمان، که در صورت تبادل نظر و همکاری مشترک می‌توانند به قدرتی مضاعف دست یافته و ضرباتی مهلک‌ را بر پیکر دشمنان اسلام و انسانیت وارد سازند. این درست همان دستاوردی است که دشمنان را به هراس می‌اندازد!

5) مسائل اخیر و خصوصاً حرکت جوانان در مصر و تونس، بیش از پیش وضعیت حکام دست‌نشانده را از نظر پشتوانه‌های مردمی نمایان ساخت و بر همگان اثبات کرد که ابهت پوشالین این حکام که با حمایت غرب شکل یافته بود چقدر شکننده است. امروز بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از حکام ملت­های مسلمان، راهی جز راه نبی‌اکرم «ص» که راه «ان العزة لله و لرسوله و للمؤمنین» است را می‌پویند و در برابر بیگانگان، بنده حلقه به گوش‌اند. امروز مطالبه تطبیق رفتارهای حاکمان کشورهای مسلمان بر سنت النبی­«ص» و بررسی راه­ های عزت و سربلندی اسلام و همچنین مقابله با تهاجمات فرهنگی غرب، از جمله مسائلی است که جوانان امت اسلامی می­توانند به واسطه آن «وحدت عملی» را محقق سازند.

6) یکی از بزرگ­ترین موانع تبدیل «همفکری‌ها» به «همکاری» حضور اقلیت تندوریی است که به مدد همراهی دستان زیرک استعمارگران، عرصه را بر اکثریت معتدل تنگ نموده‌اند و سد راه نزدیکی عملی گشته‌اند! امروز، فرقه‌‌هایی تندرو در شیعیان و گروه­ هایی افراطی و تکفیری در اهل سنت، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و سکه تفرقه را ضرب می‌کنند! کسانی که آموزه‌های قرآنی و سیره رسول اکرم و خلفای راشدین و ائمه اطهار و علما و عقلای امت را به کناری نهاده‌ و روشهایی خودساخته را پرداخته‌اند نه سنی‌اند و نه شیعه! آیا زمان آن فرا نرسیده است که گروههای مختلف مسلمان، علی­رغم اعلام برائت از این جریانات افراطی، دست به اقدامی عملی جهت مقابله با این گروه­ها بزنند؟

7) امروز، خواسته یا ناخواسته، نام جمهوری اسلامی ایران به تشیع پیوند خورده است لذا موضع­گیری و اقدام خصوصاً در برابر کسانی که در داخل کشور به مسائل اختلافی دامن می‌زنند، از وظایف حاکمیت است. امروز برخی اقدامات نابخردانه جاهلان و تندروها تا آنجا پیش­رفته است که منجر به وهن جمهوری اسلامی و تضعیف دستاوردهای افتخارآمیز آن در عرصه بین‌المللی منجر شده تا جایی که افراطیون اهل تسنن نیز این اقدامات را بهانه‌ای برای جلوگیری از ابراز ارادت مسلمانان سرتاسر جهان به ایران کرده‌اند! آیا اقدامات و بدعت­ های وهن‌آلودی چون مراسمات خاص نهم ربیع، فعالیت­های دفاتر برخی شبکه­ های ماهواره­ای به اصطلاح شیعی در ایران و ایراد مطالب تفرقه­ افکنانه از سوی برخی سخنرانان، شایسته برخورد شجاعانه حکومت و دستگاه قضا نیستند؟!

اتحادیه بین‌المللی امت واحده به عنوان یک تشکل مردم نهاد، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت، از تمامی اندیشمندان و فعالین حوزه و دانشگاه به منظور همراهی جهت دستیابی به وحدت عملی دعوت به عمل می­آورد.

به امید غلبه اسلام بر کفر جهانی

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته



