دستگاه قضایی با عاملان ایجاد تفرقه مذهبی برخورد قاطع نماید

به گزارش خبرگزاری مهر اتحادیه بین المللی امت واحده به مناسبیت هفته وحدت با صدور بیانیه ای خواستار برخورد قاطعانه قوه قضاییه با عاملان ایجاد تفرقه مذهبی شد
1) آنجا که قرآن کریم «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَة» را مطرح میسازد، بدیهی است که از مفهوم «امت واحده»، اتحاد جغرافیایی را دنبال نمیکند که اساساً پررنگ شدن این مرزهای ساختگی، توسط استعمارگران معاصر، توطئه ای شیطانی بوده که همواره بزرگان و اصلاحگران مسلمان، در برابر آن ایستاده اند.
وقتی خداوند چنان محکم «قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء» را خطاب به تمامی موحدان بیان میدارد و آنان را به همزیستی با یکدیگر دعوت میکند، پر واضح است که مبنای رفتار میان مسلمانان را چیزی جز «تعاونوا علی البر و التقوی» تعیین نمیکند. آیا نمیتوان مصادیقی از این نیکی ها را یافت تا امت اسلامی بر سر آن تعاون داشته باشند؟ آیا تحقق عینی «امت واحده»در چیزی جز حرکت همسوی انواع بشر به سوی حقتعالی و مقابله با طاغوتها، قابل مشاهده است؟
2) آیا مصیبتهای کنونی گریبانگیر جهان اسلام و از همه دردناکتر داغ فلسطین، مسلمانان را به یاد آیۀ کریۀ «و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» نمیاندازد که اگر به دلیل اختلاف فکری یا هوای نفس، اختلافات عملی نیز در شما بالا بگیرد، همه چیزتان بر باد میرود و ذلیل میشوید! آیا دفاع از مظلوم نیز مورد تنازع و اختلاف است که کمتر برونداد عملیای در حمایت از آنان دیده میشود؟
3) وحدت به مفهوم رفع شبهات و موانع فکری، برای انجام اقدامات مشترک است نه تغییر مذهب طرف مقابل و رقابتهای مذهبی غیراخلاقی و کودکانه. از این رو ضروری است امت اسلامی به دنبال تحقق «وحدت عملی» باشد تا به مفهوم وحدت عینیت بخشیده شود. سالها از برگزاری کنفرانس پر برکت و مفید «وحدت» در تهران میگذرد اما با این همه به نظر میرسد علیرغم فراهم شدن زمینه های وحدتگرایانه در میان فرق مسلمین، از این زمینه ها کمتر برای دستیابی به «اقدامات همسو حول مسائل کنونی جهان» بهرهبرداری شده است.
4) جوانان هر جامعه، موتور محرک آن و عامل بروز تحولات اجتماعیاند. شاید یکی از مهمترین دلایل مسأله فوق، به میدان نیاوردن پتانسیل جوانانی است که میتوانند با بهره گیری از زمینه های فراهم شده، اقدامات میدانی مؤثری را جهت محقق ساختن «وحدت عملی» سامان دهند. چه بسیار گروههای فعال مختلف در کشورهای مسلمان، که در صورت تبادل نظر و همکاری مشترک میتوانند به قدرتی مضاعف دست یافته و ضرباتی مهلک را بر پیکر دشمنان اسلام و انسانیت وارد سازند. این درست همان دستاوردی است که دشمنان را به هراس میاندازد!
5) مسائل اخیر و خصوصاً حرکت جوانان در مصر و تونس، بیش از پیش وضعیت حکام دستنشانده را از نظر پشتوانههای مردمی نمایان ساخت و بر همگان اثبات کرد که ابهت پوشالین این حکام که با حمایت غرب شکل یافته بود چقدر شکننده است. امروز بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از حکام ملتهای مسلمان، راهی جز راه نبیاکرم «ص» که راه «ان العزة لله و لرسوله و للمؤمنین» است را میپویند و در برابر بیگانگان، بنده حلقه به گوشاند. امروز مطالبه تطبیق رفتارهای حاکمان کشورهای مسلمان بر سنت النبی«ص» و بررسی راه های عزت و سربلندی اسلام و همچنین مقابله با تهاجمات فرهنگی غرب، از جمله مسائلی است که جوانان امت اسلامی میتوانند به واسطه آن «وحدت عملی» را محقق سازند.
6) یکی از بزرگترین موانع تبدیل «همفکریها» به «همکاری» حضور اقلیت تندوریی است که به مدد همراهی دستان زیرک استعمارگران، عرصه را بر اکثریت معتدل تنگ نمودهاند و سد راه نزدیکی عملی گشتهاند! امروز، فرقههایی تندرو در شیعیان و گروه هایی افراطی و تکفیری در اهل سنت، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن میریزند و سکه تفرقه را ضرب میکنند! کسانی که آموزههای قرآنی و سیره رسول اکرم و خلفای راشدین و ائمه اطهار و علما و عقلای امت را به کناری نهاده و روشهایی خودساخته را پرداختهاند نه سنیاند و نه شیعه! آیا زمان آن فرا نرسیده است که گروههای مختلف مسلمان، علیرغم اعلام برائت از این جریانات افراطی، دست به اقدامی عملی جهت مقابله با این گروهها بزنند؟
7) امروز، خواسته یا ناخواسته، نام جمهوری اسلامی ایران به تشیع پیوند خورده است لذا موضعگیری و اقدام خصوصاً در برابر کسانی که در داخل کشور به مسائل اختلافی دامن میزنند، از وظایف حاکمیت است. امروز برخی اقدامات نابخردانه جاهلان و تندروها تا آنجا پیشرفته است که منجر به وهن جمهوری اسلامی و تضعیف دستاوردهای افتخارآمیز آن در عرصه بینالمللی منجر شده تا جایی که افراطیون اهل تسنن نیز این اقدامات را بهانهای برای جلوگیری از ابراز ارادت مسلمانان سرتاسر جهان به ایران کردهاند! آیا اقدامات و بدعت های وهنآلودی چون مراسمات خاص نهم ربیع، فعالیتهای دفاتر برخی شبکه های ماهوارهای به اصطلاح شیعی در ایران و ایراد مطالب تفرقه افکنانه از سوی برخی سخنرانان، شایسته برخورد شجاعانه حکومت و دستگاه قضا نیستند؟!
اتحادیه بینالمللی امت واحده به عنوان یک تشکل مردم نهاد، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت، از تمامی اندیشمندان و فعالین حوزه و دانشگاه به منظور همراهی جهت دستیابی به وحدت عملی دعوت به عمل میآورد.
به امید غلبه اسلام بر کفر جهانی
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
