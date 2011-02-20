به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کنگره بین المللی در اوایل سال 91 در ایران و لبنان برگزار می شود و علاقه مندان برای ارسال مقاله به این کنگره باید چکیده مقالات را تا پایان بهار 90 به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.



وی با اشاره به برخی ویژگیهای امام موسی صدر تصریح کرد: در میان عالمان روزگار یکی از اثرگذارترین شخصیتهایی که به دلیل جامعیت علمی و عملی می تواند به الگوی برتر برای نسل نوخاسته به ویژه حوزویان و دانشگاهیان تبدیل شود امام موسی صدر است.



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی ادامه داد: امام موسی صدر به معنای دقیق سیاست دینی، مقاومت اسلامی، احیا و اصلاح اندیشه دینی، عدالت اجتماعی و گفتگوی بین ادیان و تقریب بین مذاهب را در لبنان رهبری کرد و در عین همگرایی دینی و ملی، به شیعیان عزت بخشید.



حجت الاسلام نواب با اشاره به برگزاری همایش های متعدد در راستای شناساندن شخصیت امام موسی صدر و پیگیری دردناک ربودن وی اظهار داشت: دانشگاه ادیان و مذاهب برای تقویت دین و ترویج تفاهم بین دینی، از آنجا که امام موسی صدر را الگوی عرصه کاری و مطالعاتی خود می داند با همکاری بین آن عالم فرهیخته و موسسه تحقیقاتی امام موسی صدر کنگره بین المللی امام موسی صدر را با محوریت معمار بزرگ گفتگو و تقریب برگزار می کند.



تشریح محورهای کنگره



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این همایش در سه محور «عصر و شخصیت امام موسی صدر»، «گفتگوی ادیان» و «تقریب مذاهب» برگزار می شود، اظهار داشت: در محور عصر و شخصیت امام موسی صدر موضوعاتی از قبیل سلوک اخلاقی و ویژگیهای شخصیتی امام موسی صدر، عوامل تاثیرگذار و شکل دهنده شخصیت امام صدر، تاثیرپذیری اشخاص و محیط و خاندان از امام موسی صدر، روشهای علمی و پژوهشی امام صدر در دانشهای مختلف، گزارش مستند و تحلیلی از آثار علمی امام صدر در زمینه های گوناگون، بررسی شخصیت علمی امام صدر در موضوعات مختلف فقهی و اصولی و کلامی و...، انسان شناسی از نگاه امام صدر، جهان اسلام در عصر امام موسی صدر، وضعیت لبنان و کشورهای همجوار در عصر فعالیتهای امام صدر، امام صدر و جهان اسلام، مقاومت اسلامی و استکبارستیزی و امام موسی صدر و روشنفکران دینی فراخوان شده است.



وی ادامه داد: در محور گفتگوی ادیان نیز موضوعاتی از قبیل ضرورت گفتگو میان ادیان در عصر جهانی شدن، نقش گفتگوی ادیان در لبنان، سنت گفتگوی ادیان در اسلام و آموزه های اهل بیت، روش شناسی امام صدر در مسئله گفتگوی ادیان، مواجهه امام صدر با پدیده صهیونیسم و برخورد امام صدر با مارونیت سیاسی اعلام فراخوان شده است.



حجت الاسلام نواب به تشریح موضوعات محور تقریب مذاهب پرداخت و گفت: امام صدر و تقریب میان مذاهب اسلامی، امام صدر و اتحاد جهان اسلام، مبانی های تقریب در قرآن و روایات، مسئله تقریب در سیره و سخن اهل بیت(ع)، ضرورت تقریب مذاهب در دنیای معاصر، روش شناسی امام صدر در مسئله تقریب بین مذاهب، تقریب مذاهب ضرورتی انکارناپذیر در دنیای معاصر، شیوه امام صدر در برابر تندروی مذهبی و موضع امام صدر با پدیده تکفیر از جمله موضوعات این محور است.



4 تن از مراجع با امام موسی صدر هم درس بودند



وی در مورد دعوت از شخصیتهای برجسته برای سخنرانی در این کنگره اظهار داشت: 4 تن از مراجع فعلی شامل حضرات آیات ناصر مکارم شیرازی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید موسی شبیری زنجانی و جعفر سبحانی در درس آیت الله محقق با امام موسی صدر هم کلاس و هم درس بودند و ما از این بزرگواران دعوت کردیم که با حضور خود در این همایش، جاذبه و شخصیت امام موسی صدر را تشریح کنند.



حجت الاسلام نواب اظهار امیدواری کرد که با توجه به موج جدید آزادی در کشورهای اسلامی و عربی، استقبال از این این کنگره بین المللی چشمگیر باشد.