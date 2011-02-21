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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

مختاری:

11 هزار کودک افغانی در مدارس شهرستان شیراز تحصیل می کنند

11 هزار کودک افغانی در مدارس شهرستان شیراز تحصیل می کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر شیراز از تحصیل 11 هزار کودک افغانی در مدارس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مظفر مختاری عصر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز گفت: متاسفانه اقدامات مناسبی برای رفع مشکل اتباع بیگانه در این شهر صورت نگرفته و امروز شاهدیم که بسیاری از مشکلات را برای خودمان درست کرده ایم.

وی ادامه داد: افاغنه در مدارس ما مشغول به تحصیل هستند و این آمار مدارس شیراز در برخی از شهرستانها نیز افزایش خواهد یافت که آموزش و پرورش باید نسبت به این وضعیت پاسخگو باشد.

رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: وضعیت افاغنه در این شهر باید مشخص شود و بحث آنها به اتمام برسد چراکه در حال حاضر با انجام گرفتن قانون هدفمندی یارانه ها باید فضا را برای فعالیت بیشتراز قبل مردم مهیا کرد.

مختاری تصریح کرد: مباحث اقتصادی و مسکن در اولویت مشکلات به وجود آمده از جانب افاغنه قرار دارد چراکه امروز ایجاد و توسعه فضای اشتغال در این شهر به عنوان اولویت مطرح می شود در صورتیکه بخش زیادی از این فضای اشتغال توسط افاغنه مسدود شده است.

کد مطلب 1257864

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