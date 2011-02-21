11 هزار کودک افغانی در مدارس شهرستان شیراز تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مظفر مختاری عصر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز گفت: متاسفانه اقدامات مناسبی برای رفع مشکل اتباع بیگانه در این شهر صورت نگرفته و امروز شاهدیم که بسیاری از مشکلات را برای خودمان درست کرده ایم.

وی ادامه داد: افاغنه در مدارس ما مشغول به تحصیل هستند و این آمار مدارس شیراز در برخی از شهرستانها نیز افزایش خواهد یافت که آموزش و پرورش باید نسبت به این وضعیت پاسخگو باشد.

رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: وضعیت افاغنه در این شهر باید مشخص شود و بحث آنها به اتمام برسد چراکه در حال حاضر با انجام گرفتن قانون هدفمندی یارانه ها باید فضا را برای فعالیت بیشتراز قبل مردم مهیا کرد.

مختاری تصریح کرد: مباحث اقتصادی و مسکن در اولویت مشکلات به وجود آمده از جانب افاغنه قرار دارد چراکه امروز ایجاد و توسعه فضای اشتغال در این شهر به عنوان اولویت مطرح می شود در صورتیکه بخش زیادی از این فضای اشتغال توسط افاغنه مسدود شده است.