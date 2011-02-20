نمایندگان این توانایی را دارند که بودجه را ظرف 10 روز تصویب کنند

محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه انتظار دولت از مجلس درباره بودجه سال 90 و زمان تصویب آن چیست، گفت: ما انتظار داریم که دولت تا عید نوروز بودجه سال 90 کل کشور را آماده کند.

وی تاکید کرد: با توجه به توانمندی ها و ظرفیتی که در مجلس وجود دارد و این توانمندی ها در شرایط مختلف برای بررسی لوایح نیز نشان داده شده است دولت انتظار دارد و امیدوار است که تا عید نوروز مجلس بودجه سال 90 را تصویب کند.

وی با اشاره به توضیحات رئیس مجلس مبنی بر اینکه آیین نامه داخلی مجلس به گونه ای تنظیم شده است که در شرایط مختلف می توان برنامه ریزی برای بودجه کرد گفت: بر اساس آیین نامه داخلی در شرایط عادی و اگر وقت بود زمان بررسی بودجه 45 روز است و در شرایطی که وقت محدود است آیین نامه داخلی مجلس این ظرفیت را دارد که هم زمان با پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون ها که 10 روزه است کارهای تخصصی کمیسیون ها نیز انجام شود و کمیسیون تلفیق نیز همزمان می تواند کارش را با کمیسیون های تخصصی انجام دهد.

میرتاج الدینی افزود: همچنین آیین نامه داخلی مجلس این ظرفیت را دارد که کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را حتی قبل از بررسی در کمیسیون های تخصصی تصویب کند و همزمان موارد در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی بررسی شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: با احتساب این موارد آیین نامه ای زمان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس 10 روز تا 2 هفته است که اگر کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی مجلس به صورت همزمان کار را شروع کنند مجلس این ظرفیت را دارد که در مدت 10 روز بودجه سال 90 را در صحن علنی مجلس بررسی کند.

وی تاکید کرد: با توجه به رویکرد هیئت رئیسه به بودجه سال 90 و ظرفیت بالایی که مجلس برای بررسی بودجه دارد و توانمندی هایی که من در نمایندگان محترم مجلس سراغ دارم امیدواریم که تا پایان سال بودجه سال 90 آماده شود.