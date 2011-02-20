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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۱

24 درصد آب شهری گلستان هدر می رود

24 درصد آب شهری گلستان هدر می رود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان گفت: اکنون 24.9 درصد آب شبکه های استان هدر می رود که این میزان در سال 57 حدود 50 درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی ظهر یکشنبه در تشریح شاخصهای توسعه ملی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در این شرکت افزود: طول شبکه های آب آشامیدنی در سال 57 بالغ بر 840 کیلومتر بوده و  در حال حاضر به دو هزار و 400 کیلومتر رسید.

وی اظهار داشت:  طول شبکه های فاضلاب نیز482 کیلومتر اجرا شد که در سال 57 شبکه فاضلاب وجود نداشت.
 
وی گفت: در بخش کنترل کیفی آب آشامیدنی شهرها، قبل از انقلاب اسلامی فقط یک آزمایشگاه میکروبی وجود داشت که هم اکنون در 21 شهر استان آزمایشگاههای مجهز شیمیایی و میکروبی تجهیز شده است.
 
علیمرادی بیان داشت: فضای مناسب جهت ارائه خدمات به شهروندان شرکت مبادرت به تهیه و احداث ساختمان اداری در ستاد و 16 شهر استان کرده که در زمان تاسیس شرکتهای آب و فاضلاب در استان فقط در مرکز استان (شهر گرگان) دارای ساختمان اداری بوده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان افزود: اجرای اتوماسیون اداری در تمام شهرهای استان به عنوان اولین دستگاه اجرایی در سطح استان، استقرار pm در تاسیسات تامین آب آشامیدنی، ارتقاء سطح خدمات به مشترکین و اخذ گواهینامه iso9000 .2000  ، اجرای سیستمهای تله متری و ویدئومتری چاههاو کسب رتبه های اول وبرتر در جشنواره سالیانه شهید رجایی از مهمترین توفیقات همکارانمان در خدمتگزاری به مردم ولایتمدارو شریف  استان است.
 
20 شهر گلستان تحت پوشش آبفاست.
کد مطلب 1257869

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