24 درصد آب شهری گلستان هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی ظهر یکشنبه در تشریح شاخصهای توسعه ملی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در این شرکت افزود: طول شبکه های آب آشامیدنی در سال 57 بالغ بر 840 کیلومتر بوده و در حال حاضر به دو هزار و 400 کیلومتر رسید.

وی اظهار داشت: طول شبکه های فاضلاب نیز482 کیلومتر اجرا شد که در سال 57 شبکه فاضلاب وجود نداشت.

وی گفت: در بخش کنترل کیفی آب آشامیدنی شهرها، قبل از انقلاب اسلامی فقط یک آزمایشگاه میکروبی وجود داشت که هم اکنون در 21 شهر استان آزمایشگاههای مجهز شیمیایی و میکروبی تجهیز شده است.



علیمرادی بیان داشت: فضای مناسب جهت ارائه خدمات به شهروندان شرکت مبادرت به تهیه و احداث ساختمان اداری در ستاد و 16 شهر استان کرده که در زمان تاسیس شرکتهای آب و فاضلاب در استان فقط در مرکز استان (شهر گرگان) دارای ساختمان اداری بوده است.



مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان افزود: اجرای اتوماسیون اداری در تمام شهرهای استان به عنوان اولین دستگاه اجرایی در سطح استان، استقرار pm در تاسیسات تامین آب آشامیدنی، ارتقاء سطح خدمات به مشترکین و اخذ گواهینامه iso9000 .2000 ، اجرای سیستمهای تله متری و ویدئومتری چاههاو کسب رتبه های اول وبرتر در جشنواره سالیانه شهید رجایی از مهمترین توفیقات همکارانمان در خدمتگزاری به مردم ولایتمدارو شریف استان است.

20 شهر گلستان تحت پوشش آبفاست.