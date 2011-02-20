به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در تشریح ویژگی‌های بودجه سال 1390 امروز صبح در صحن علنی مجلس گفت: یکی از مهمترین کارها که در بودجه سال 1390 به آن توجه جدی شده کشاورزی است که امروز دو مشکل دارد یکی شبکه آبیاری و زهکشی و دوم سیستم‌های آبیاری که برای این پروژه‌ها 6 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و طی 5 سال اهداف برنامه توسعه براساس آن محقق می‌شود.

وی افزود: این به معنای کاهش سال به سال مصرف آب در بخش کشاورزی است.

احمدی نژاد دومین موضوع مهم در بودجه سال 90 را پروژه رفع اشتغال عنوان کرد و گفت: هم اکنون دو میلیون و 400 هزار متقاضی شغل وجود دارد که تا پایان سال 1392 هر سال یک میلیون و 200 هزار متقاضی به آن اضافه می‌‌شود و بعد از سال 92 سالیانه حدود 800 هزار نفر افزایش می‌یابد. لذا باید برای سه سال آینده کار سنگینی جهت ایجاد اشتغال انجام شود که هم عقب‌ماندگی‌ها برطرف شده و هم آنهایی که به این تعداد افزوده می‌شوند صاحب شغل شوند.

وی ادامه داد: امسال تا کنون یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد شده که تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود به رقم یک میلیون و 800 هزار نیز برسد. حال اگر بخواهیم تا سال 99 میزان بیکاری به دو تا سه درصد که رقم متعادلی است برسیم سالانه بالغ بر دو میلیون و 400 هزار شغل باید ایجاد شود.

رئیس جمهور گفت: در این زمینه کمک‌های زیادی مورد توجه قرار گرفته است ولی تکیه اصلی ما در پروژه ایجاد اشتغال صندوق توسعه ملی است اما محدودیت‌های ایجاد شده در این صندوق علی الخصوص در بخش کشاورزی ما را از بهره مندی کامل از این صندوق محروم می‌کند.

وی موضوع دیگر در لایحه بودجه سال آینده را حفظ سرعت تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: مسکن مهر با پشتیبانی مجلس برای نخستین بار پله‌های افزایش قیمت مسکن را کنترل و کاهش داد.

احمدی‌نژاد افزود: در بخش بانکی و تسهیلات مسکن برای مراکز استان‌ها 9 درصد، برای شهرستان‌ها 7 درصد و برای روستاها 4 درصد پیش‌بینی شده که با روند برنامه‌ریزی شده طی مدت کوتاهی دغدغه مسکن از فهرست‌ نیازهای مردم حذف می‌شود.

وی در ادامه توجه به عمران روستایی را نیز یکی از ویژگی‌های بودجه سال 1390 اعلام کرد و گفت: با بنیاد مسکن هماهنگی‌هایی انجام شده تا سه هزار میلیارد تومان برای بهسازی روستاها طی دو تا سه سال آینده هزینه شود.

رئیس جمهور در ادامه حمل و نقل عمومی، اولویت دادن به پروژه‌هایی که در سال 90 تمام می‌شوند و افزایش اعتبارت عمرانی را از دیگر ویژگی‌های بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: سهم اعتبارات عمرانی 47 هزار و 500 میلیارد تومان است که هرچه مجلس از اضافه بودجه جاری بدان بیافزاید ما نیز ساخت و ساز خواهیم داشت.

وی در ادامه به کنترل تورم طی سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: هم اکنون سوداگری در بخش‌هایی مثل مسکن، سکه، خودرو و مایحتاج عمومی کنترل شده و به سمت سرمایه گذاری در بورس هدایت شده است.

احمدی‌نژاد از اقداماتی در جهت تقویت و اصلاح پول ملی و اصلاح سیستم بانکی و مالیاتها در بودجه سال آینده خبر داد.

وی همچنین در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 90 نیز گفت: در سیاست خارجی کشور فعال و اثرگذار به راه خود ادامه می‌دهد و به نحوی گسترش می یابد که نقش ایران در مناسبات جهانی ارتقاء و در حد ملت بزرگ ایران باشد.

رئیس جمهور در زمینه ساختار بودجه سال آینده نیز گفت: در ساختار بودجه سال 1390 به گونه‌ای کار شده تا جایی که تراز منفی عملیاتی بودجه حدود 50 درصد کاهش یافته و هزینه کردن از درآمدهای نفتی در بخش جاری 50 درصد کم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از نمایندگان خواست که انسجام بودجه حفظ شود و گفت: دولت همه موارد را به طور دقیق پیش‌بینی کرده و اگر انسجام و شاکله بودجه به همین شکل به تصویب رسد دولت می‌تواند همه تعهدات خود را انجام دهد.

احمدی‌نژاد در پایان رقم بودجه عمومی دولت را 176 هزار و 993 میلیارد تومان، 15 هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی، 25 هزار و 400 میلیارد تومان تملک دارایی‌های مالی، هزینه‌ های جاری 89 هزار میلیارد تومان و هزینه‌های عمرانی 47 هزار و 500 میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی را 362 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.