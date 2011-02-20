اسامی شهرهای پر مصرف دارو در کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا شانه ساز پورشوشتری با اعلام این مطلب افزود: میزان مصرف نابجا و بی رویه دارو و خود درمانی هر چند هنوز رضایتبخش نیست ولی نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری یافته است.

وی با اشاره به اینکه مصرف بی رویه دارو معضلی است که در سایر کشورها هم وجود دارد، تصریح کرد: مهمترین عوامل موثر در مصرف بی رویه دارو، درخواستهای مردمی و فشار بیماران به پزشکان، خود درمانی دارویی و مراجعه به داروخانه ها برای دریافت داروی بدون نسخه، عدم آشنایی برخی پزشکان با مبانی تجویز دارو و همچنین مصرف برخی ویتامینها و آنتی بیوتیکها در دامداریها است.

شانه ساز افزود: معضل فرهنگی موجود در این خصوص این است که وقتی مریض به پزشک مراجعه کرده و نسخه نمی گیرد گمان می کند درمان در مورد او انجام نشده است و با اصرار از پزشک می خواهد حتما به او دارو بدهد در حالی که در بسیاری از موارد درمان یک بیمار بدون تجویز دارو هم امکانپذیر است.

وی با اشاره به بازرسی مرتب از داروخانه ها برای جلوگیری از ارائه دارو به بیمار بدون نسخه پزشک، اظهار داشت: در این خصوص بازآموزیها و آموزشها و اطلاع رسانی لازم به پزشکان و مردم انجام می شود. ولی متاسفانه به طور مرتب در گزارشهای روزانه ای که به ما می رسد شاهد مواردی نظیر ایجاد درگیری و حتی شکستن ویترین داروخانه ها توسط افرادی هستیم که با مقاومت مدیر فنی داروخانه در برابر تقاضای دریافت داروی بدون نسخه شان مواجه می شوند.

شانه ساز، بالاترین میانگین مصرف اقلام دارویی در سطح کشور را مربوط به شهرهای زابل، همدان و اهواز اعلام کرد و گفت: حدود 60 درصد نسخ دریافتی توسط داروخانه ها در زابل درخواست آنتی بیوتیک بوده است که دانشگاه علوم پزشکی این شهر در حال برنامه ریزی برای مهار این روند است. استان لرستان نیز از نظر درخواست داروهای تزریقی در بین استانهای کشور رتبه نخست را داراست.