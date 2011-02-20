آخرین وضعیت راههای کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محور یزد - شیراز محدوده ابرکوه - سورمق به منظور خط کشی از دیروز تا 20 اسفند بین ساعات 8 تا 17تردد وسایل با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محورنهبندان - زابل به منظور بهسازی ولکه گیری حدفاصل کیلومتر 3 تا 42 تا 30 اردیبهشت سال آینده به جز ایام تعطیل بین ساعت 7 صبح الی 16 ترد وسایل نقلیه با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محور فردوس -بیرجند به منظور بهسازی وروکش آسفالت درمحدوده سرایان تا 30 اردیبهشت سال آینده به جز ایام تعطیل بین ساعت 7 تا 16 تردد وسایل نقلیه با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

باند دوم محور بیرجند - قاین به منظور ریزش برداری درمحدوده گردنه ثمن شاهی تا 30 فروردین به جز ایام تعطیل بین ساعات 7 تا 16 تردد وسایل نقلیه بامحدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محورگچساران - بابامیدان دراستان کهگیلویه وبویراحمد به منظور بازسازی و ایمن سازی پل شوش تا 10 اسفند مسدود است، در زمان انسداد تردد وسایل نقلیه بارعایت جوانب احتیاط ازمسیرجایگزین کمربندی شهرستان باشت بصورت رفت وبرگشت انجام می شود.

محور آشخانه - جنگل گلستان به منظور شانه سازی وهمچنین اصلاح شیب شیروانی حدفاصل کیلومتر 49 تا 89 تا 25 اسفند روزها بین ساعت 8 تا 16 به جزایام تعطیل تردد وسایل نقلیه با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.