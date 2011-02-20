50 طرح پژوهشی در دانشگاه تبریز به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ محمدتقی علوی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 479 میلیون ریال در زمینه های مختلف علمی به اجرا در آمده اند.

وی همچنین با اشاره به اینکه در این مدت همچنین با تصویب شورای پژوهشی این دانشگاه اجرای 47 طرح جدید از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نیز آغاز شده است، افزود: این طرحها نیز با صرف هزینه های بالغ بر یک میلیارد و 553 میلیون ریال از محل اعتبارات پژوهشی در زمینه طرح های کاربردی، بنیادی کاربردی، توسعهای و بنیادی توسعه ای به اجرا در می آیند.

علوی تصریح کرد: طی 10 ماهه سالجاری اعضای هیئت علمی دانشکدههای کشاورزی و علوم تربیتی و روانشناسی و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی هر کدام با اتمام هشت طرح و دانشکده شیمی با اتمام شش طرح بیشترین طرح های خاتمه یافته در بین دانشکده ها، آموزشکده ها و مراکز پژوهشی این دانشگاه را ارائه کرده اند.

وی افزود: همچنین در این مدت با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه تبریز بیشترین طرح های مصوب پژوهشی در بین دانشکده ها، آموزشکده ها و مراکز پژوهشی این دانشگاه به اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی با 10 طرح و دانشکده های کشاورزی، علوم تربیتی و روانشناسی، ریاضی هرکدام با هفت طرح اختصاص داشته است.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره اینکه دانشگاه تبریز رویکرد اصلی فعالیتهای پژوهشی خود را در راستای ارتباط با صنعت و کاربردی کردن فعالیتهای این حوزه قرار داده است، خاطرنشان کرد: در دی ماه سالجاری نیز با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه تبریز اجرای پنج طرح پژوهشی جدید با اعتباری بالغ بر 134 میلیون و 766 هزار ریال از محل اعتبارات مستقل دانشگاهی، موظفی و گرنت آغاز شده است.