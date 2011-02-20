جامعه نیازمند توجه ویژه به مسائل مطرح شده در نهج البلاغه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آیت الله حسینی زنجان صبح یکشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان زنجان با تاکید بر اینکه نهج البلاغه به عنوان کتابی ارزشمند و ماندگار در همه بخشهای مختلف دارای دستورات و اصول خاصل است افزود: امر به معروف و نهی از منکر را یکی از دستورات اساسی اسلام است که در نهج ابلاغه دستورات ویژه در آن خصوص بیان شده است و تأکید اسلام بر این این دستور، به دلیل صیانت و حفظ ارزش هاست.

وی با تشریح مباحث مطرح شده در نهج البلاغه در خصوص امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: حتی اگر حکومتی سالم باشد، مسئله امر به معروف و نهی از منکر نباید تمام شده تلقی شود بلکه جامعه همواره نیاز به هشدار و تذکر دارد.

دانشمند و عالم بزرگ زنجانی معروف را از ماده عرف دانست و افزود: معروف یعنی آنچه که در عرف به خوبی و نیکی شناخته شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.

آیت الله حسینی زنجانی با اشاره به روایت «کل معروف صدقه» تصریح کرد: اغلب افراد گمان می کنند، صدقه فقط به معنای کمک به فقر است در حالی که این معنی تنها یکی از مصادیق صدقه است به بیان دیگر هر آنچه که در بین مردم به خوبی و نیکی شناخته شده باشد، در صورتی که در راه خدا انجام شود، صدقه محسوب می شود.

وی به وجود دو نوع صدقه اعم از واجبه و مستحبی اشاره و خاطرنشان کرد: در صدقه واجبه مثل خمس و زکات، فقر شرط است ولی در صدقه مستحبی این شرط وجود ندارد.

آیت الله حیسنی زنجانی افزود: در روایتی که توسط اهل سنت از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، آمده است: «همسایه ها کوچه را به نیت صدقه، تمیز کنند» و این امر نشان می دهد درخت کاری، گل کاری و هر آنچه که به پاکیزگی یک محل یا یک شهر کمک کند اگر با نیت صدقه باشد، صدقه محسوب می شود و معروف به حساب می آید.

فرزند ارشد آیت الله العظمی سید عزالدین حسینی زنجانی با بیان اینکه هر چیزی که فطرت انسان آن را می پذیرد معروف است، افزود: صرفاً نماز و روزه را نمی توان از مصادیق معروف دانست بلکه مسئولیت پذیری و مقید شدن انسان ها به مسئولیت خود نیز معروف محسوب می شود و این مصادیق باید در قالب فرهنگ بسط داده شود.

آیت الله حسینی زنجانی هر آنچه که فطرت انسان نمی پذیرد را منکر خواند و گفت: انسان باید در مقابل منکرات عکس العمل نشان دهد.

وی در ادامه به نقل روایتی از نهج البلاغه در خصوص مسئله امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و افزود: حضرت علی (ع) در کلمه قصار 374 دو روی این مسئله را توضیح می دهد و در فرازی از این روایت آمده است «انسانی که در مسیر خیر و کمال گام بر می دارد، وقتی به کمال می رسد که در مرحله اول، منکر را قلباً شناخته باشد و در مرحله بعد، آن را با زبان ابراز کند و در مرحله آخر عملاً با آن مقابله کند»

آیت الله حسینی زنجانی افزود: این روایت نشان می دهد که امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که اگر کسی واجد آن باشد خصال خیر در وجود او کامل می شود.

وی با اشاره به اینکه امام علی (ع)، دسته ای از افراد را که از کنار بسیاری از مسائل بی تفاوت می گذرند، مرده خطاب می کند افزود: اگر ما معتقد به نظام ارزشی هستیم باید ارزش ها را حفظ کنیم، در غیر اینصورت از نظر فکری و فعالیت معنوی، مرده ای بیش نیستیم.

آیت الله حسینی زنجانی امر به معروف و نهی از منکر را یک دستور حیاتی عنوان کرد و گفت: برای عمل به این دستور، انسان هم باید از نظر فکری و زبانی مسلح شود و هم بطور عملی اقدام کند تا بتواند ارزش ها را احیاء نماید.

وی به روایت دیگری از امام جعفر صادق (ع) در کتاب رسائل الشیعه اشاره کرد و افزود: در این روایت در پاسخ به این سؤال که آیا هر کسی حق امر به معروف و نهی از منکر را دارد یا خیر، آمده است «کسی می تواند به این دستور عمل کند که دارای سه خصلت باشد.

دانشمند بزرگ زنجانی افزود: اول اینکه خود او به چیزی که مردم را به آن دعوت میکند، عامل باشد. دوم اینکه عدالت را رعایت کند و به اندازه توان طرف مقابل از او توقع داشته باشد و سوم اینکه با رفاقت و دوستی به امر به معروف و نهی از منکر عمل کند».

آیت الله حسنی زنجانی افزود: امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است و در صورتی که مسئولیت پذیری در جامعه تبدیل به یک عادت شود، این دستور به طور گسترده اجرا می شود.