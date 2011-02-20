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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

گزارش مهر از نشست خبری /

برنامه‌های همایش فرهنگ‌نویسی علامه دهخدا تشریح شد

برنامه‌های همایش فرهنگ‌نویسی علامه دهخدا تشریح شد

ایرج مهرکی دبیر نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا جزئیات آن را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا صبح امروز (یکشنبه اول اسفند) با حضور ایرج مهرکی دبیر این همایش و عضو هیئت مولفان موسسه لغتنامه دهخدا در محل این موسسه برگزار شد.

وی مناسبت برگزاری همایش مذکور را نزدیکی به سالروز درگذشت شادروان علی‌اکبر دهخدا (7 اسفند) و هدف اصلی آن را تبادل آرا متخصصان حوزه فرهنگ نویسی عنوان کرد و با اشاره به اعلام فراخوان این همایش در خرداد ماه امسال از ارسال 49 مقاله به دبیرخانه آن خبر داد.

به گفته مهرکی شیوه‌های فرهنگ نویسی، تاریخچه فرهنگ نویسی، فرهنگ نویسی و گونه‌های زبانی، فرهنگ نویسی و تصحیح متون، نقد و بررسی شیوه‌های عمومی و تخصصی فرهنگ نویسی، بومی سازی شیوه‌های فرهنگ نویسی و بررسی مسائل و دشواری‌های فرهنگ نویسی در ایران از جمله موضوعات محوری این همایش یکروزه است که پنجشنبه 5 اسفند در تالار محمود افشار موسسه دهخدا برگزار می‌شود.

وی گفت: از 40 نفر از کسانی که برای ما چکیده مقالاتشان را فرستاده بودند، خواستیم که اصل مقاله‌هایشان را ارسال کنند و بعد از بازبینی و ویرایش آنها، در نهایت 10 مقاله برتر انتخاب شد که قرار است 8 مقاله آن در همایش ارائه شود.

دبیر نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا همچنین از سخنرانی چهره‌هایی مانند علی‌اشرف صادقی، علی رواقی، کتایون مزداپور، احمد سمیعی گیلانی و حسن هاشمی میناآباد در این همایش خبر داد و با اشاره به بررسی مقالات ارسالی به دبیرخانه توسط یک هیئت علمی 8 نفره، افزود: بنده (ایرج مهرکی)، غلامرضا ستوده و ایرج شهبازی اعضای هیئت علمی همایش بوده‌ایم.

وی همچنین به برپایی یک نمایشگاه کتاب با همکاری موسسه لغتنامه دهخدا، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نشر فرهنگ معاصر در حاشیه همایش فرهنگ نویسی اشاره کرد و صندوق حمایت از پژوهشگران جوان کشور (ریاست جمهوری) و دانشگاه آزاد واحد رودهن را از حامیان اصلی این همایش برشمرد.

کد مطلب 1257878

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