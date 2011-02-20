به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا صبح امروز (یکشنبه اول اسفند) با حضور ایرج مهرکی دبیر این همایش و عضو هیئت مولفان موسسه لغتنامه دهخدا در محل این موسسه برگزار شد.

وی مناسبت برگزاری همایش مذکور را نزدیکی به سالروز درگذشت شادروان علی‌اکبر دهخدا (7 اسفند) و هدف اصلی آن را تبادل آرا متخصصان حوزه فرهنگ نویسی عنوان کرد و با اشاره به اعلام فراخوان این همایش در خرداد ماه امسال از ارسال 49 مقاله به دبیرخانه آن خبر داد.

به گفته مهرکی شیوه‌های فرهنگ نویسی، تاریخچه فرهنگ نویسی، فرهنگ نویسی و گونه‌های زبانی، فرهنگ نویسی و تصحیح متون، نقد و بررسی شیوه‌های عمومی و تخصصی فرهنگ نویسی، بومی سازی شیوه‌های فرهنگ نویسی و بررسی مسائل و دشواری‌های فرهنگ نویسی در ایران از جمله موضوعات محوری این همایش یکروزه است که پنجشنبه 5 اسفند در تالار محمود افشار موسسه دهخدا برگزار می‌شود.

وی گفت: از 40 نفر از کسانی که برای ما چکیده مقالاتشان را فرستاده بودند، خواستیم که اصل مقاله‌هایشان را ارسال کنند و بعد از بازبینی و ویرایش آنها، در نهایت 10 مقاله برتر انتخاب شد که قرار است 8 مقاله آن در همایش ارائه شود.

دبیر نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا همچنین از سخنرانی چهره‌هایی مانند علی‌اشرف صادقی، علی رواقی، کتایون مزداپور، احمد سمیعی گیلانی و حسن هاشمی میناآباد در این همایش خبر داد و با اشاره به بررسی مقالات ارسالی به دبیرخانه توسط یک هیئت علمی 8 نفره، افزود: بنده (ایرج مهرکی)، غلامرضا ستوده و ایرج شهبازی اعضای هیئت علمی همایش بوده‌ایم.

وی همچنین به برپایی یک نمایشگاه کتاب با همکاری موسسه لغتنامه دهخدا، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نشر فرهنگ معاصر در حاشیه همایش فرهنگ نویسی اشاره کرد و صندوق حمایت از پژوهشگران جوان کشور (ریاست جمهوری) و دانشگاه آزاد واحد رودهن را از حامیان اصلی این همایش برشمرد.