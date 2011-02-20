سنای آمریکا به کاهش بودجه سال آتی رای می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، مجلس نمایندگان آمریکا موافقت خود را با کاهش 61.5 میلیارد دلاری از لایحه 1.2 تریلیون دلاری بودجه سال آتی مالی که از 30 سپتامبر آغاز می شود، اعلام کرد.

این لایحه با 235 رای موافق در برابر 189 رای مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، قرار است برای رای گیری به سنا که اکثریت را دموکراتها در اختیار دارند، ارسال شود.

این لایحه درحالی برای تصویب به سنا ارسال می شود که دموکرات ها کاهش 61.5 میلیارد دلار از لایحه 1.2 تریلیون دلاری بودجه سال آتی را بسیار زیاد توصیف کرده و اعلام کردند خواهان حفظ مخارج در سطح کنونی هستند.