علمای افغان خواستار رفع عوامل نفاق از جامعه اسلامی شدند

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، شماری از علما و شخصیت های دینی ولایت هرات اعم از علمای اهل سنت و شیعه شب گذشته با میزبانی سرکنسولگری ایران در هرات گردهم جمع شده و خواستار تقویت اصول اسلامی از طریق مسجد برای مردم شده اند.



"مولوی خداداد صالح" رئیس شوراری علما و رحانیون هرات در این مراسم اظهار داشت: تکیه براصل اسلام ناب محمدی هیچگاه شسکت پذیر نیست مگراینکه آنانی که فریب خورده اند.



صالح که یکی از علمای برجسته افغانستان می باشد گفت: میلاد نبی روز بیعت با سرور کاینات است.



وی افزود: مذهب تفاوت دارد نه فرق، و این تفاوت ها و اختلاف نظرها هیچ گاه تاکید برضعیف و یا قوت یک مذهب بردیگری نیست. علما به این نکته مهم توجه کنند.



وی نامگذاری یک هفته را از سوی امام خمینی (ره) به عنوان هفته وحدت یک ضرورت توصیف کرد و افزود: این یک خلا در بین وحدت اسلامی بود که رهبر ایران افتخار پر کردن آن و ایجاد یک حرکت عظیم را به خود اختصاص داد.



درهمین راستا "محمد رحیم یکتا محمدی" سرکنسول ایران در هرات اظهار داشت: تاثیرپذیری گفتار علما از حدیث پیامبر نشات گرفته است زیرا گفتار وارثین انبیا هیچ گاه رد نمی شود و نامگذاری ایامی به نام هفته وحدت کلام یک روحانی بود که حالا ملی و بین المللی شده است.



"مولوی عبدالرحمن مرادی" معاون شورای علمای هرات نیز در این مراسم خواستار توجه تمامی خطبای مساجد بر معرفی دقیق شخصیت های صدر اسلام شد و تاکید کرد که مسئولیت پذیری علما در جایگاه اصلی خویش خود یک انقلاب درونی است.



"محمد آقا روحانی" از مسئولین مدرسه علمیه صادقیه نیز با بیان وحدت وهمدلی در بین مذاهب اسلامی اظهار داشت: ارشادات دین مبین اسلام از زبان علما باعت وحدت و همدلی امت اسلامی شده و خواهند شد.

آقا روحانی بیداری امت سلامی را وظیفه هر شخص بخصوص روحانیون دانست وتاکید کرد: مردم هیچ گاه از گفتار علما دوری نخواهند کرد و این هم لطف پروردگار است که باید متوجه این نعمت بزرگ باشیم.