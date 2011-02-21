سالانه 70 میلیون نفر از طریق قطار شهری مشهد جابجا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدمحمد پژمان در آستانه افتتاح قطار شهری مشهد شامگاه یکشنبه گفت: در این شهر روزانه بیش ازپنج میلیون سفر صورت می گیرد که از این تعداد در حدود یک و نیم میلیون جابجایی و سفر توسط ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد انجام می شود.

وی تاکید کرد: با بهره برداری از خط یک قطار شهری پایتخت معنوی ایران؛ مشهد پس از تهران به عنوان دومین شهر دارای ناوگان ریلی درون شهری در کشور است.

پژمان به ضرورت اجرای پروژه قطار شهری در شهر مشهد، اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون و با توجه به ظرفیت معابر موجود در سطح شهر امکان خدمات دهی مطلوب در حوزه حمل ونقل عمومی درون شهری در کلان شهرهایی نظیر مشهد وجود ندارد که براین اساس و با بهره برداری از خط یک قطارشهری مشهد می توان زمینه را برای کاهش بار ترافیکی در خیابان های شرقی، غربی مشهد فراهم کرد.

وی در ادامه از تعداد واگن های خط یک قطار شهری مشهد خبر داد و افزود: برای خط یک قطار شهری این کلانشهر 60واگن در نظر گرفته شده است که این واگن ها به تدریج وارد کشور و مشهد می شود که با افزوده شدن این واگن ها، زمان رسیدن قطار ها به ایستگاه ها نیز کاهش می یابد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرای خط دو قطارشهری مشهد گفت: در راستای اجرای عملیات حفاری خط دو قطار شهری مشهد دودستگاه tbm برای حفاری سفارش داده شده است که یکی از این دودستگاه در هفته جاری و اوایل اسفند ماه وارد ایران می شود.

پژمان در ارتباط با ویژگی های این دستگاه گفت: طول این دستگاه در حدود 120 متر و وزن آن هزار تن است که با مونتاژ این دستگاه امکان حفاری حداقل 600 تا یک هزار متر در روز وجود دارد.