کاهش طلاق و ازدواج آسان در دستور کار دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار روز یکشنبه در همایش مشاورین استانداران و مدیران کل دفاتر امور بانوان استانداریهای سراسر کشور با بیان اینکه اگر زنان نقش خود در اجتماع را به خوبی ایفا کنند جامعه اصلاح خواهد شد گفت: نقش زن، نقش تربیت، انسان سازی و ترویج محبت و عشق در جامعه است اگر به این نقش خدشه ای وارد شود جامعه و مسیر اصلاح آن با مشکل مواجه می شود.

وزیر کشور افزود: در حال حاضر تنها حربه دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی زیر سئوال بردن قوانین و مقررات اسلامی و انجام عملیات روانی در قالب تهدید و جنگ نرم علیه کیان خانواده است.

وی با اشاره به طرح مواردی چون کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، برابری دیه زن و مرد، کشف و آزادی حجاب از سوی دشمنان گفت: مقایسه جایگاه زن در جهان غرب و در تعالیم اسلام پاسخ مناسبی به این ادعاهاست.

نجار با بیان اینکه دنیای غرب به موضوع حقوق زن نگاهی کاملا سیاسی و در جهت مقاصد و اهداف شوم و پلید خود دارد گفت: فرهنگ غرب هیچگاه یک حقوق مشخص و ثابتی در مورد زنان نداشته و همواره استفاده ابزاری از آنان را ملاک نظر و عمل قرار داده است.

وزیر کشور با بیان اینکه زن مسلمان کسی است که الگویی چون حضرت زهرا (س)، حضرت خدیجه و حضرت زینب (س) دارد گفت: در نگاه اسلام به زن، هیچ اثری از شعار زدگی دیده نمی شود بر خلاف غرب که تمام نوشته ها، گفته ها و ادعاهایش درباره زنان شعاری بیش نیست.

وی با بیان اینکه امروز دشمنان با برنامه ریزی دقیق و نرم کیان کشور را که از کیان خانواده نشات می گیرد هدف قرار داده است تصریح کرد: زنان و بانوان مسلمان ایرانی می توانند با ساختن محیطی امن و سرشار از آرامش و امنیت برای خانواده خود سد مستحکمی در برابر آماج حمله های نرم و خانمان سوز دشمن بنا کنند.

وزیر کشور افزود: تشکیل منظم جلسات کارگروه فرهنگ در استانها در جریان دور سوم سفرهای استانی در جهت تحکیم و تعالی خانواده از رویکردهای فرهنگی دولت دهم است.

وی با اشاره حضور چهار زن در کابینه دهم، 560 قاضی زن، حضور مشاورین امور بانوان در وزارتخانه ها و استانداریها اظهار داشت: در دولت نهم و دهم بر خلاف شعار زدگی دولتهای گذشته عملا به زنان ارزش و بها داده شده و آنان در مناصب و جایگاههای استحقاقی خود قرار گرفته اند.

محمد نجار افزود: در اولویت بودن زنان در موضوع دورکاری، افزایش تسهیلات و مرخصی زایمان برای تربیت فرزندان، نگاه ویژه به زنان سرپرست خانوار و بیمه آنها و اشتغال زنان از جمله توجهات دولت به مسئله زنان است.

وزیر کشور با اشاره به طرح بزرگ اقصادی هدفمندسازی یارانه ها تصریح کرد: زنان در اجرای این طرح از جمله اقشار و گروههایی هستند که توانسته اند در بحث الگوی صحیح و اصلاح روشهای مصرف دولت را یاری کنند.

وی احیای حقوق انسان به ویژه زنان، تلاش برای شناساندن الگوهای برتر زنان به ویژه پنج زن بزرگ عالم هستی، تبیین جایگاه زنان، ایجاد و استقرار مشاوران و مدیران کل بانوان در دستگاهها را از جمله برنامه ها و نگاه ویژه دولت و ریاست جمهوری به ظرفیتهای نهفته زنان ایرانی برشمرد.

محمد نجار گفت: وزارت کشور به واسطه مسئولیت خود در شورای اجتماعی و با هدف جلوگیری از تهدیدات و آسیبهای اجتماعی طرحهای مختلفی با رویکرد دینی در کارگروههای مربوطه پیگیری و مصوب کرده است.

وی افزود: طرح تحکیم وتعالی بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه طلاق، تسهیل و حمایت از برنامه ازدواج آسان و پایدار بعنوان یکی از اولویتهاست.

وزیر کشور کارکردهای برنامه ملی کاهش آسیبهای اجتماعی در طرح هفت محوری تحول اجتماعی و همچنین طرحهایی در زمینه آداب و مهارتهای زندگی را از جمله این طرحها عنوان کرد.

وی تاکید کرد: طرحها با رویکرد دینی در زمینه تعالی علمی و معنوی خانواده و جامعه پیگیری و اجرایی شود.

محمد نجار با تاکید بر انجام کارهای فرهنگی خاص، تقویت ارزشهای اسلامی و ضروت سرعت بخشیدن به این فعالیتها گفت: با توجه به اینکه عفاف ریشه حجاب است باید تمام اقدامات و تلاشها در جهت نهادینه شدن عفاف که شامل مرد و زن است صورت گیرد.

محمد نجار همچنین با اشاره به اهتمام و توجه به رویکرد فرهنگی دولت در تنظیم تمامی طرحها و برنامه ها گفت: همفکری و تبادل نظر با اساتید حوزه و دانشگاه و صاحبنظران عرصه های فرهنگ و استفاده از ظرفیتهای این نهاد ضروری است.