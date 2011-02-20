انتشار بیش از 44 هزار عنوان کتاب توسط بوستان کتاب

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عبدالله اسدی قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد اثر، هزار و 650 اثر چاپ اول بوده و 60 عنوان نیز در دست چاپ داریم که تا پایان امسال چاپ و منتشر میشود.
وی ابراز داشت: همچنین بیش از 384 عنوان کتاب نیز بیش از ده بار به جاپ رسیده است.
اسدی با بیان اینکه این موسسه سه دوره تأسیس، تثبیت و گسترش و نوسازی را طی کرده و در حال سپری کردن آن است، خاطرنشان کرد: این موسسه در کنار تدونی کتب و انتشار آنها کمک شایانی به تولید نرم افزارهای دینی و قرآنی کرده است.
کسب 298 عنوان برگزیده در جشنوارهها
اسدی با اشاره به افتخارات کسب شده توسط این موسسه تصریح کرد: این موسسه تاکنون 298 بار برگزیده جشنوارههای مختلف و کتاب سالهای مختلف و 29 بار هم به عنوان ناشر برگزیده شده است.
سرپرست موسسه بوستان کتاب ادامه داد: با ارزیابیهای صورت گرفته از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز موسسه بوستان کتاب بعد از کتب کنکور و سمت پرکارترین ناشر کشور در سال 86 بوده است.
چاپ 355 عنوان کتاب در سال 89
وی با اشاره به انتشار 355 عنوان کتاب در سال 89 افزود: از این تعداد صد عنوان چاپ اول و مابقی بازچاپ و چاپ مجدد است.
اسدی آغاز فروش اینترنتی موسسه را از دیگر فعالیتهای جدید این موسسه برشمرد واظهارداشت: مجموعه آثار علامه طباطبایی نیز در قالب لوح فشرده به مخاطبان و علایه مندان عرضه شده است.
وی با اشاره به برگزاری غرفه و نمایشگاه بوستان کتاب در 39 نقطه کشوراضافه کرد: مجموع 60 غرفه و نمایشگاه به مناسبت دهه فجر امسال از سوی این موسسه در نقاط مختلف کشور دایر شد و بالغ بر 28 میلیون و 700 هزار تومان فروش کتاب داشتیم.
وی بابیان اینکه در دهه فجرسال 88 نزدیک به 12 میلیارد تومان فروش داشتهایم تاکیدکرد: فروش موسسه در سال 89 بالغ بر 12 میلیارد تومان بوده است.
وی چاپ سررسید موسسه را از دیگر فعالیتهای این موسسه عنوان کرد و با اشاره به فعالیت شورای کتاب خاطرنشان ساخت: مجموعا در سال 89 تاکنون 16 جلسه توسط این شورا برگزار شده و 249 عنوان کتاب مورد بررسی قرار گرفته که تعداد زیادی از آنها مردود شده است.
انتشار 16 مجله توسط بوستان کتاب
اسدی انتشار 16 مجله، همکاری با 170 ناشر و خرید 12 هزار عنوان کتاب را از دیگر فعالیتهای موسسه بوستان کتاب برشمرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جدید موسسه بوستان کتاب از انتشار بیش از 44 هزار و 600 اثر توسط این موسسه در طول 28 سال فعالیت تا پایان بهمن ماه 89 خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عبدالله اسدی قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد اثر، هزار و 650 اثر چاپ اول بوده و 60 عنوان نیز در دست چاپ داریم که تا پایان امسال چاپ و منتشر میشود.
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