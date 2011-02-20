انتشار بیش از 44 هزار عنوان کتاب توسط بوستان کتاب

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عبدالله اسدی قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد اثر، هزار و 650 اثر چاپ اول بوده و 60 عنوان نیز در دست چاپ داریم که تا پایان امسال چاپ و منتشر می‌شود.



وی ابراز داشت: همچنین بیش از 384 عنوان کتاب نیز بیش از ده بار به جاپ رسیده است.



اسدی با بیان اینکه این موسسه سه دوره تأسیس، تثبیت و گسترش و نوسازی را طی کرده و در حال سپری کردن آن است، خاطرنشان کرد: این موسسه در کنار تدونی کتب و انتشار آن‌ها کمک شایانی به تولید نرم افزارهای دینی و قرآنی کرده است.



کسب 298 عنوان برگزیده در جشنواره‌ها



اسدی با اشاره به افتخارات کسب شده توسط این موسسه تصریح کرد: این موسسه تاکنون 298 بار برگزیده جشنواره‌های مختلف و کتاب سالهای مختلف و 29 بار هم به عنوان ناشر برگزیده شده است.



سرپرست موسسه بوستان کتاب ادامه داد: با ارزیابیهای صورت گرفته از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز موسسه بوستان کتاب بعد از کتب کنکور و سمت پرکار‌ترین ناشر کشور در سال 86 بوده است.



چاپ 355 عنوان کتاب در سال 89



وی با اشاره به انتشار 355 عنوان کتاب در سال 89 افزود: از این تعداد صد عنوان چاپ اول و مابقی بازچاپ و چاپ مجدد است.



اسدی آغاز فروش اینترنتی موسسه را از دیگر فعالیتهای جدید این موسسه برشمرد واظهارداشت: مجموعه آثار علامه طباطبایی نیز در قالب لوح فشرده به مخاطبان و علایه مندان عرضه شده است.



وی با اشاره به برگزاری غرفه و نمایشگاه بوستان کتاب در 39 نقطه کشوراضافه کرد: مجموع 60 غرفه و نمایشگاه به مناسبت دهه فجر امسال از سوی این موسسه در نقاط مختلف کشور دایر شد و بالغ بر 28 میلیون و 700 هزار تومان فروش کتاب داشتیم.



وی بابیان اینکه در دهه فجرسال 88 نزدیک به 12 میلیارد تومان فروش داشته‌ایم تاکیدکرد: فروش موسسه در سال 89 بالغ بر 12 میلیارد تومان بوده است.



وی چاپ سررسید موسسه را از دیگر فعالیت‌های این موسسه عنوان کرد و با اشاره به فعالیت شورای کتاب خاطرنشان ساخت: مجموعا در سال 89 تاکنون 16 جلسه توسط این شورا برگزار شده و 249 عنوان کتاب مورد بررسی قرار گرفته که تعداد زیادی از آن‌ها مردود شده است.



انتشار 16 مجله توسط بوستان کتاب



اسدی انتشار 16 مجله، همکاری با 170 ناشر و خرید 12 هزار عنوان کتاب را از دیگر فعالیت‌های موسسه بوستان کتاب برشمرد.