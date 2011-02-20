شهرداری در ریزش ساختمانها مقصر نیست/ مخالفت با محدوده جدید زوج و فرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی روز یکشنبه در نشست خبری شورای شهر تهران با بیان اینکه چنین حوادثی باید توسط مراکز قضایی پیگیری شود، گفت: شهرداری بر اساس ضوابطی مجوز ساخت و ساز را می دهد اما فردی که می خواهد ساختمان را بسازد نباید به صورت غیر اصولی و غیر کارشناسی فعالیتهای عمرانی را انجام دهد.

وی با اشاره به اعتراضات شورا به سازمان نظام مهندسی گفت: شورا چندین بار به وجود شرکتهای صوری در طرحهای بالای 3 هزار متر تذکر داده بود که باید پیگیری می شد.

بیادی با اشاره به افزایش نرخ بلیت مترو افزود: شورای شهر تا خردادماه به دولت مهلت داده است تا سهم خود را بپردازد و نباید در این خصوص پیش قضاوت کرد.

وی با اشاره به اینکه روزنه هایی در خصوص همکاری دولت با مترو به وجود آمده است، گفت: امیدوارم این مشکل بزودی رفع شود.

بیادی افزود: افزایش قیمتها مربوط به بلیتهای تک سفره است و مسافرانی که از کارت الکترونیکی استفاده می کنند حداکثر 120 تومان پرداخت می کنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که در صورت مخالفت وزارت کشور و فرمانداری با افزایش قیمتها شورا چه خواهد کرد، گفت: در صورت مخالفت با افزایش قیمت بلیت مترو و اتوبوس مابه التفاوت را خود دولت باید بپردازد. نمی توان مصوبه شورا را لغو کرد اما هزینه ای پرداخت نکرد. لغو مصوبه رافع مسئولیت دولت در خصوص مترو نیست. وقتی مخالفتی صورت می گیرد باید ضمانت در پرداخت را نیز برعهده بگیرند و یا پاسخگوی مردم هم باشند.

بیادی با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد در محدوده جدید شهر تهران که از صبح امروز آغاز شده است، افزود: باید دید این مشکل شهر است یا وزارت کشور اگر ترافیک و آلودگی هوا معضل شهر است باید نمایندگان مردم در شهر در خصوص آن تصمیم گیری کنند مگر آنکه این معضلات شخصی یا سیاسی باشد.

وی تاکید کرد: شخصا با بحث افزایش محدوده زوج و فرد خودروها مخالف هستم زیرا تا زمانی که امکانات لازم را برای مردم فراهم نکنیم حق محدود کردن آنها را نداریم.

نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: این گونه طرحها پاره کردن صورت مسئله است. وقتی شهروندی به محدوده طرح زوج و فرد می رسد آیا امکان پارک خودروی شخصی اش فراهم شده است یا حمل و نقل عمومی به صورت کامل فراهم است.

بیادی با اشاره به اینکه برای افزایش محدودیتها باید بسترسازی لازم انجام شود، گفت: برای تصویب هر قانونی باید کار کارشناسی شود نه کار احساسی هر چند اگر این افزایش محدوده به صورت قانون درآمده باشد ما قانون را به صورت کامل انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به دستور جلسه امروز شورا گفت: در این جلسه که با حضور مهندس چمران برگزار شد گزارش حسابرسی عملکرد مالی شرکت اتوبوسرانی منتهی به سال 29/9/88 بررسی شد که به دلیل تجمیع اختلاف حسابها از سالهای گذشته به تصویب شورا نرسید. همچنین حسابرسی و عملکرد مالی شهرداری تهران منتهی به سال 87 توسط حسابرس منتخب بررسی و تنها شورا توانست حسابهای مالی منطقه 3 را رسیدگی کند.

بیادی با بیان اینکه حسابرسی در بدنه شهرداری شکل و قوت گرفته است، گفت: این یک قدم مبارک برای شفاف سازی مالی است که سبب کاهش آسیبهای اداری می شود. خوشبختانه روند شفاف سازی در شهرداری رو به رشد است.