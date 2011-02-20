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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

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نشست خبری دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین برگزار می شود

نشست خبری دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین برگزار می شود

نشست خبری محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با موضوع بررسی تحولات و مسائل روز جهان سه شنبه در دفتر مرکزی این تشکل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهرنشست خبری دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین محمد رضا باهنر با موضوع بررسی تحولات و مسائل روز کشور و جهان برگزار می شود.
 
بنابراین این گزارش این نشست ساعت 10 سه شنبه سوم اسفندماه در دفتر مرکزی این تشکل برگزار می شود.

کد مطلب 1257897

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