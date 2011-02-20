نشست خبری دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهرنشست خبری دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین محمد رضا باهنر با موضوع بررسی تحولات و مسائل روز کشور و جهان برگزار می شود.
بنابراین این گزارش این نشست ساعت 10 سه شنبه سوم اسفندماه در دفتر مرکزی این تشکل برگزار می شود.
نشست خبری محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با موضوع بررسی تحولات و مسائل روز جهان سه شنبه در دفتر مرکزی این تشکل برگزار می شود
به گزارش خبرنگار مهرنشست خبری دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین محمد رضا باهنر با موضوع بررسی تحولات و مسائل روز کشور و جهان برگزار می شود.
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