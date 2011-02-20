ناوهای نظامی ایران از کانال سوئز عبور کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که اعلام شده بود ناوهای نظامی ایران امروز یکشنبه وارد کانال سوئز می‌شوند، شبکه تلویزیونی العالم، در خبری اعلام کرد که دو ناو نظامی ایران از کانال سوئز عبور کردند.

خبرگزاری رویترز نیز این خبر را به نقل از شبکه خبری العالم اعلام کرد و افزود که ناوهای ایرانی اکنون به سوی بندری در سواحل سوریه در حرکت هستند.

بنا بر این گزارش، در این خبر آمده است که «دو ناو نظامی ایران از کانال سوئز عبور کردند و اکنون به سوری بندر سوریه در حرکت هستند».

صبح امروز یک مقام مسئول در کانال سوئز اعلام کرده بود که ناوهای نظامی ایران امروز به ورودی جنوبی کانال می‌رسند و فردا از این کانال وارد آب‌های مدیترانه می‌شوند.

اوایل ماه جاری (بهمن ماه) روابط عمومی نیروی دریایی ارتش در خبری از اعزام ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به آب‌های آزاد (دریای مدیترانه) با هدف تحکیم روابط دوستانه و اعلام پیام صلح و دوستی خبر داد. این ناوگروه متشکل از ناو جمهوری اسلامی ایران خارک و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران الوند است.

رژیم صهیونیستی با رصد این اقدام بی‌سابقه ایران، بشدت از آن ابراز نگرانی و ادعا کرده است که این اقدام برای اسرائیل، تحریک‌آمیز است.

پیش از این شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان اعلام کرده بود که این اقدام ایران از سال 1979 سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران بی‌ سابقه است.