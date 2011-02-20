به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد کاظم پورامینی قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال 61 رزمندگان اسلام عملیات آزادسازی خرمشهر را انجام دادند و مایه عزت و شرف ایران اسلامی شدند، وقتی شهدای این عملیات به قم منتقل شدند و چون گلزار شیخان تکمیل شده بود. مدفن شهدای سوم خرداد در باغ ملی سابق در جوار عالم و محدث شیعه شیخ محمد بن قولویه قرار گرفت.



پورامینی با اشاره به ساخت گلزار شهدای سوم خرداد در این مکان افزود: از ویژگی‌های این پروژه، معماری اسلامی و سنتی است که به شیوه‌ای منحصر به فرد و مزین به آیات و روایات انجام شده است، قرار گرفتن در جوار بارگاه کریمه اهل بیت‌(س) و مقبره عالم و محدث شیعه ازدیگر ویژگی‌های این پروژه می‌باشد.



وی با اشاره به بهره‌مندی زایران و مجاوران از این فضای معنوی افزود: این بنا در 1300متر مربع و در سه طبقه برای برگزاری آیین‌های مذهبی، فرهنگی در تمامی ایام و ایجاد نگارخانه شهدا در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پیش بینی شده است و در ایوان آن مقبره شیخ محمد بن قولویه و 60 شهید مربوط به عملیات آزادسازی خرمشهر قرار دارد.



وی از دیگر پروژه‌های بزرگ در طرح ساماندهی گلزار‌ها را گلزار علی بن جعفر‌(ع) ذکرکرد و افزود: در دور دوم سفر ریاست جمهور، این طرح به تصویب رسید و اعتبار برای آن مشخص شد.



پورامینی اضافه کرد: بعد از سه دوره مسابقه بین طراحان شرکت کننده در ‌‌نهایت طرح پژوهشکده نظر تأیید و هم اکنون فاز اول طراحی این گلزار به اتمام رسیده و بخشی از فاز دوم طراحی نیز تمام شده است.



وی افزود: در این طرح الگوی طراحی اسلامی و مدرن اجرا شده که از ویژگی‌های آن ایجاد سایبان مناسب برای قبور و دسترسی آسان به همه قطعه‌ها، اتصال بدنه شهری به گلزار، اجرای طرح‌های اسلیمی برای سنگ مزار مدرن، الگوهای طراحی اسلامی و نقش واحد در کف و سقف گلزار می‌باشد.



وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این افزایش ظرفیت مجتمع فرهنگی امام خمینی‌(ره) برای پوشش مراسم‌های داخل شهر به چهار برابر ظرفیت فعلی، گسترش کتابخانه و اماکن فرهنگی مورد نیاز در این پروژه پیش بینی شده است.