دیدار سفرا و رایزنان فرهنگی کشورهای خارجی از جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از رایزنان فرهنگی و سفرای کشورهای خارجی و همچنین هنرمندان تئاتر و موسیقی به همراه معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آثار رشتههای سفال و سرامیک و پوستر سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر دیدن کردند.
حمید شاهآبادی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنرهای تجسمی یکی از معتبرترین حوزههای هنر است که فرهنگ و هنر گذشته را به ما منتقل کرده است و قدمت چند هزار ساله فرهنگ به ما منتقل نشده است مگر به پشتوانه هنرهای تجسمی.
شاهآبادی همچنین گفت: در این نمایشگاه آثار بخشی از جشنواره هنرهای تجسمی ارائه شده است و شما بخشی از هنر ایران را دیدید که بیانگر ظرفیتها و تواناییهای هنرمندان ایران و پیشینه درخشان فرهنگ و هنر این مرز و بوم است.
رایزن فرهنگی فرانسه و سفرای اتریش، کرواسی، اوکراین، ازبکستان، ساحل عاج، لهستان، سودان، آفریقای جنوبی، اسلواکی و ترکیه و جزایر کومور از آثار پوستر و سفال و سرامیک بخش رقابتی سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر دیدن کردند.
هنرمندانی از جمله داود رشیدی، حسن ریاحی، شاهین فرهت، حسن فتحی، فرهاد آییش، دکتر حسین سلیمی و افشین پیروانی، بازیکن سابق تیم ملی نیز از سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر دیدن کردند.
تعدادی از سفرای کشورها و رایزن فرهنگی کشور فرانسه نیز ضمن تحسین هنر ایران با حمید شاهآبادی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره جایگاه هنر ایران و ارتباط و تعامل فرهنگی هنری گفتگو کردند.
آثار بخش رقابتی در رشتههای سفال و سرامیک و پوستر سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در فرهنگسرای نیاوران به نمایش درآمده است.
سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در رشتههای نقاشی، پوستر، سفال و سرامیک، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی و کاریکاتور در موزه هنرهای معاصر تهران، مؤسسه فرهنگی هنری صبا، فرهنگسرای نیاوران و برج آزادی و 23 استان کشور و شش کشور برگزار شده است.
سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر 13 اسفندماه به کار خود پایان میدهد.
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