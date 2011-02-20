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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

میلاد نور و رحمت مبارک/

امشب نقش خاتمیت بر لوح زمین ابدی می‌شود

امشب نقش خاتمیت بر لوح زمین ابدی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: امشب آسمان نور باران گامهای کودکی است که میلادش نقش خاتمیت را برلوح زمین ابدی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، امشب آسمان نور باران گام‌های کودکی است که میلادش نقش خاتمیت را برلوح زمین ابدی می‌کند. کویر آفتاب دیده مکه بهت زده نظاره گر تاریخ تکرار نشدنی خویش است و کاخ‌های ظلم و ستم توان ایستادگی بر ستون‌های ظلم خود را ندارد و آتشکده‌ها در برابر نور افشانی ستارگان آسمان در شب میلاد خاکستر می‌شوند.

زمین غرق جهل و گمراهی است کودکان زنده زنده در خاک سرد زمین دفن می شوند انسانیت از جهان رخت بربسته است و  جای خود را به حیوانیت داده است.

محمد، روحی دوباره بر کالبد مرده زمین می دمد و جهان شیرینی انسانیت را در کام تلخ خود تجربه می کند. محمد می آید و دلهای سنگ شده مردم زمین را با قلبی از جنس نور آشنا می کند.

محمد می‌آید و امین آسمان و زمین و چراغ هدایت ابدی بشر می‌شود. محمد می‌آید و عشق را در رگ‌های مرده زمین جاری می‌کند. محمد می‌آید و بشریت را از دالان جهل و گمراهی به نور و روشنایی می‌برد.

محمد می‌آ ید و دیدگان تاریک جهان را پر از روشنایی می‌کند و حنجره خشک زمین جاری از خاتمیت می‌شود.

محمد می‌آید و امین رازهای ناگفته زمین از ظلم  و جور می‌شود . محمد می‌آید و تک فصل زمستانی مردمان را با بهار ابدی پیوند می‌دهد.

خداوند بر وی دورد می‌فرستد و فرشتگان نیز ندای درود را با خود زمزمه می‌کنند.

””اللهم صل علی محمد و آل محمد””

کد مطلب 1257905

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