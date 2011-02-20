800 میلیون تومان به حساب شهرداری کرج واریز شده است

سید علی آقازاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان مهمترین طرح تحول اقتصادی کشور مطرح است اما بیشترین فشار مالی در حوزه حمل و نقل عمومی را به بدنه شهرداری وارد کرده است.

وی افزود: بر اساس اعلام قبلی دولت مقرر شده بود یارانه تبدیل قمیت سوخت به قیمت آزاد توسط دولت پرداخت شود اما تاکنون به جزء یک مرحله هیچ اعتباری به حساب سازمان اتوبوسرانی کرج واریز نشده است.

این مسئول با اشاره به اینکه باید 40 میلیارد ریال به حساب شهرداری کرج توسط دولت واریز شود، خاطر نشان کرد: تا امروز تنها 800 میلیون تومان به حساب شهرداری واریز شده است که پاسخگوی نیازهای این بخش نیست.

شهردار کرج با تاکید بر اینکه بخش اعظمی از خدمات اتوبوسرانی کرج به واسطه بخش خصوصی صورت می گیرد، یادآور شد: رانندگان بخش خصوصی خدمات ارزنده ای به مردم ارائه می کنند که امیدواریم با توجه ویژه دولت حمایت همه جانبه ای از این افراد به عنوان محوری ترین بخش خدمات سازمان اتوبوسرانی صورت گیرد.

وی در پایان خواستار حمایت دولت، وزارت کشور و سازمان شهرداری های کشور شد و افزود: با پرداخت سهم دولت به بخش خصوصی بخش اعظمی از مشکلات سازمان اتوبوسرانی برطرف خواهد شد.