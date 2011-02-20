۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

در آذربایجان غربی؛

15 نقطه پرحادثه به دوربین های مدار بسته مجهز می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز مدیریت راههای اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی از تجهیز 15 نقطه پر حادثه در محورهای ارتباطی استان به دوربین های مدار بسته و کنترلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مجتبی رحمانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 15 نقطه پرحادثه در جاده های استان شناسائی شده که برای افزایش ایمنی در این محورها 15 دوربین نظارتی و 35 دستگاه دوربین شناسگر نصب می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات نصب سازه های دوربینهای نظارتی در جاده های آذربایجان غربی در دست اجراست، بیان داشت: طی 10 ماهه گذشته دو نقطه پرحادثه در محورهای شهید کلانتری و قوشچی با صرف بیش از یک میلیارد ریال اعتبار به این امکانات مجهز شده است.

مدیر مرکز مدیریت راههای اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در هر یک از محورهای پرحادثه آذربایجان غربی یک دوربین نظارتی و دو دوربین شناسگر نصب می شود، اظهار داشت: تا پایان سال جاری پنج محور استان به این دوربینها مجهز شده که این امر افزایش تعداد دوربین های نظارتی به 11 دستگاه و دوربین های شناسگر به 25 دستگاه را موجب می شود.

رحمانی کنترل مستمر وضعیت ترافیک و شرایط جوی در نقاط پرحادثه، نظارت بر چگونگی تردد وسایط نقلیه در محورهای آذربایجان غربی برای جلوگیری از بروز تخلفاتی همچون سرعت و سبقت غیر مجاز از مهم ترین مزایای تجهیز جاده ها به این امکانات دانست که در افزایش ایمنی سفرهای برون شهری تاثیر بسزایی دارد.

