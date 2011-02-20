انتخابات اتاق مشهد چهارم اسفند برگزار می شود

غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات اتاق بازرگانی اظهارداشت: ثبت نام از کاندیدهای هیئت نمایندگان اتاق مشهد در کمال آرامش پیش می رود.

وی ادامه داد: در بخش بازرگانی 16 نفر و در بخش صنعت و معدن 22 نفر داوطلب هفتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد هستند.

وی اظهارداشت: اطلاع رسانی برای اعلام اسامی داوطلبان از طریق سایت رسمی اتاق انجام و سوابق کاری آنان نیز از طریق سایت اعلام شده است.

وی تاکید کرد: دیدگاه اتاق ایران بر سالم سازی و شفاف بودن انتخابات به دور از هر گونه جنجال است.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: همه دارندگان کارت بازرگانی باید کارت خود را از اتاقی دریافت کنند که محل فعالیت عمده آنهاست.

با نزدیک شدن به روز برگزاری هفتمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد، تشکلهای اقتصادی این استان اقدام به معرفی کاندیداهای مورد نظر خود کرده اند.