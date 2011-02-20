۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۵

شافعی:

انتخابات اتاق مشهد چهارم اسفند برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی مشهد گفت: همزمان با اتاقهای سراسر کشور انتخابات اتاق مشهد چهارم اسفند ماه برگزار می شود.

غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات اتاق بازرگانی اظهارداشت: ثبت نام از کاندیدهای هیئت نمایندگان اتاق مشهد در کمال آرامش پیش می رود.

وی ادامه داد: در بخش بازرگانی 16 نفر و در بخش صنعت و معدن 22 نفر داوطلب هفتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد هستند.

وی اظهارداشت: اطلاع رسانی برای اعلام اسامی داوطلبان از طریق سایت رسمی اتاق انجام و سوابق کاری آنان نیز از طریق سایت اعلام شده است.

وی تاکید کرد: دیدگاه اتاق ایران بر سالم سازی و شفاف بودن انتخابات به دور از هر گونه جنجال است.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: همه دارندگان کارت بازرگانی باید کارت خود را از اتاقی دریافت کنند که محل فعالیت عمده آنهاست.

با نزدیک شدن به روز برگزاری هفتمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد، تشکلهای اقتصادی این استان اقدام به معرفی کاندیداهای مورد نظر خود کرده اند.

