برخورد با فتنه علاوه بر اقتدار به تدبیر و اقناع محتاج است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و نماینده‌ مردم تهران در مجلس در نطق میان دستورش در صحن علنی روز یکشنبه با تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: با اقدام خیانت بار آن دو شکست خورده در 25 بهمن، فرصت بزرگ نزدیکی بیشتر ملت ایران با ملل مسلمان منطقه آسیب دید و آنها قصد دارند این فرصت را به تهدید بدل کنند.

وی گفت: در تبلیغات مزورانه دشمنان خط جدیدی دنبال می‌شود. آنها در رسانه‌هایشان می‌گویند چه فرقی بین نظام جمهوری اسلامی ایران و حکومت حسنی مبارک وجود دارد؟ آنها در رسانه‌هایشان مطرح می‌کنند که حکومت حسنی مبارک در مقابل قیام مردم مصر برای آزادی با خشونت ایستاد و جمهوری اسلامی نیز مردم خویش را که برای آزادی اعتراض می‌کنند، سرکوب می ‌کند.

وی تصریح کرد: با این شبیه سازی می‌خواهند جوانان بیشتری را به خیابانها و به مقابله با نظام بکشانند.اما باید بررسی کرد که پاسخ این شبهه چیست؟ جوانان حق طلب، ولو معترض توجه کنند که بین آنچه در قاهره واقع شده و آنچه در 25 بهمن در تهران پیش آمده است یک تفاوت و یک مشابهت وجود دارد.

توکلی گفت: تفاوت در ماهیت و جهت گیری دو رژیم است. در مصر یک دیکتاتوری 30 ساله دست نشانده آمریکا و اسراییل حکومت می‌کرده است. رژیمی که جهت گیری‌اش اصالتا حفظ منافع بیگانگان و نه مردم مصر بود. از این رو قاطبه مردم مصر در برابر چنین حکومتی قیام کردند. تحلیل‌های رسانه‌های غربی این است که مردم کشورهای عربی از تحقیر ناشی از نوکری دولتهایشان برای بیگانگان متنفر هستند یعنی ملتهای عرب علیه دخالتهای آمریکا و اسراییل و همچنین استبداد و سلطنتی بودن دولتهایشان قیام کردند.

وی افزود: در مقابل در ایران یک نظام مردم سالار به دست مردم تاسیس و حمایت شد؛ حکومتی که دست آمریکا و اسراییل را از منافع کشور قطع کرده و جهت‌ گیری آن نسبت به مردم به ویژه مستضعفان بر همه آشکار است. این حکومت در این 32 سال، 33 انتخابات برگزار کرده و همواره با دشمنی امریکا و اسراییل رو به رو است. در این شرایط عده ‌ای که اکنون در این مرحله به نسبت کوچک ‌اند با پشتیبانی آمریکا و اسراییل می‌خواهند این نظام مردمی را سرنگون کنند. لذا در این شرایط باید به این نکته تاکید کرد که بین ماهیت و جهت‌گیری دو حکومت جمهوری اسلامی ایران و حسنی مبارک و ماهیت مخالفان آنان تفاوت صد در صدی وجود دارد.

عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره مشابهت اتفاقات رخ داده در قاهره و 25 بهمن تهران گفت: در مصر و ایران قاطبه مردم با آمریکا و اسراییل و دست‌نشاندگان آنها مخالفت ‌می‌کنند.

وی افزود: رفتار فزون خواهانه و فراقانونی فتنه انگیزان تنها در سیاست خارجه زیانبار نبوده است. بلکه آثار اقتصادی خارجی آن از قبیل تحریم‌ها و هزینه‌های تبعی آن را تشدید کرده است.

توکلی درباره آثار زیانبار دیگر رفتار فراقانونی فتنه انگیزان نیز گفت: از حیث داخلی فضا به ناچار امنیتی می‌شود و در این وضعیت سرمایه‌گذاری و تولید آسیب جدی می‌ بیند و دودش تنها به چشم مردم می‌رود. علاوه بر آن فضای سیاسی داخلی تنگ می‌شود و این شرایط زمینه را به گونه‌ ای فراهم می‌آورد که آنان که روحیه مستبدانه دارند فرصت بی ‌قانونی پیدا کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: در این شرایط با تضعیف قانون، فساد زیاد و سرمایه‌ اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. این شرایط علاوه بر قبح ذاتی فضای تنگ سیاسی مشارکت عقلانی در اداره‌ی کشور کاسته می‌شود و دود این موضوع نیز به چشم مردم می رود.

وی در ادامه با بیان اینکه خیانت ‌کاران در گناه این شرایط شریکند، پس دست از لجاجت بردارند، گفت: شما نمی‌ توانید درخت تنومندی را که امام (ره) کاشت و خون جوانان ما به خاطر اسلام آن را آبیاری کرده است، برکنید. تنها عرض خود می‌برید و زحمت ما می‌دارید.

توکلی در ادامه با بیان این که دو نکته را به خودم و شما همکاران تذکر می ‌دهم، خاطرنشان کرد: گسترده کردن جبهه مخالفان به صلاح اسلام و مردم نیست و حتی برخی اوقات از انصاف به دور است. از این رو برخورد با این فتنه علاوه بر اقتدار که باید بیشتر هم بشود به تدبیر و اقناع محتاج است چون بدون کمال دومی، فتنه دفع می‌شود، اما رفع نخواهد شد.

وی در پایان از نمایندگان اقلیت مجلس به دلیل موضع‌ گیری هوشمندانه ‌شان در قبال اخلال و فتنه‌گری 25 بهمن تشکر کرد.