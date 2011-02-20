ارایه توانمندیهای خراسان شمالی با پخش ماهواره ای شبکه اترک مهیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی عسگری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پخش ماهواره ای برنامه های شبکه اترک خراسان شمالی و افتتاح 32 پروژه رادیویی و تلویزیونی، اظهار داشت: با پخش برنامه های این شبکه در ماهواره و افزایش مخاطبان آن صدا و سیمای استان باید با تولید برنامه های مناسب و با کیفیت توانمندیهای این استان را به جهانیان معرفی کند.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف سازمان صدا و سیما سرمایه گذاری بر روی شبکه های استانی است تا مردم از عملکرد ها و برنامه های مربوطه مطلع باشند.

وی در خصوص نقش رسانه ها در تحولات جهان نیز گفت: در عصر رویا رویی رسانه ها قرار داریم و در دنیایی کنونی جنگ رسانه ها خطر ناک تر از لشکر کشی هاست چرا که امروز نقش رسانه ها بالا بردن سطح آگاهی های مردم است.

وی به نقش رسانه ها در تحولات اخیر دنیای اسلام نیز اشاره کرد و افزود: مردم کشورهای مصر و تونس با تجربه انقلاب اسلامی ایران به دفاع از حقانیت خود پرداخته اند و رسانه ها درانعکاس درست این تحولات خواهان ذکر واقعیت ها هستند هرچند که رسانه های غربی در جبهه مخالف با کارشکنی ها قصد توقف انعکاس واقعیت ها را دارند.

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی افزود: نقش ما نیز در مقابله با جنگ رسانه ای دشمن حضور در صحنه های داخلی و منطقه ای است و با داشتن شبکه های ماهواره ای و تولید برنامه ها با محتوای عالی باید به مقابله با تهاجمات رسانه ای دشمنان بپردازیم.