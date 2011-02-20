هدف 14 مارس سقوط دولت میقاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "عقاب صقر" از اعضای فراکسیون پارلمانی المستقبل (به ریاست سعد حریری) در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: پس از برگزاری نشست اخیر سران 14 مارس در بیروت، شرایط کاملا تغییر کرده و با مرحله قبل از آن قابل مقایسه نیست.

وی تاکید کرد: از تمامی ابزارهای مشروع برای سرنگونی دولت میقاتی در صورتی که موفق به تشکیل آن شود، استفاده خواهیم کرد.

این مقام نزدیک به حریری در ادامه دولت جدید لبنان را که میقاتی مامور به تشکیل آن شده است، دولت حزب الله دانست و افزود: این دولت فاقد مشروعیت است و سیاست حریری در حال حاضر سیاست مواجهه رخ به رخ است چون سیاست منعطف وی در ماههای اخیر به جایی نرسیده است.

وی تاکید کرد: جریان 14 مارس از امروز به بعد رفتار تشدیدآمیزی در برخورد با مسائل خواهد داشت که البته از راههای مسالمت آمیز پیگیری می شود.

خاطرنشان می شود پس از سقوط دولت حریری، نجیب میقاتی با رای اکثریت پارلمان لبنان به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد. این در حالی بود که حریری نتوانست بار دیگر اعتماد پارلمان لبنان را برای نخست وزیری به دست آورد.