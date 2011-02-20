دولت مصر با بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "غازی حمد" اظهار داشت: بر اساس توافقی که با دولت مصر صورت گرفته روزانه 300 فلسطینی ساکن غزه می توانند از گذرگاه رفح برای سفر به مصر استفاده کنند.

حمد تصریح کرد: طبق توافقات انجام شده باید 2 روز پیش از سفر فلسطینی ها فهرست اسامی آنها برای کسب اجازه ورود به مسئولان امنیتی مصر تحویل داده شود.

خاطر نشان می شود "شیخ یوسف القرضاوی" رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان روز جمعه در جمع میلیونها نفر در میدان التحریر قاهره از مقامات نظامی مصر خواست گذرگاه رفح را به روی مردم تحت محاصره غزه باز کنند و به محاصره آنها پایان دهند.



گذرگاه رفح تنها راه ارتباطی غزه با جهان خارج محسوب می شود که حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر در راستای همسویی با سیاست های رژیم صهیونیستی این گذرگاه را به روی فلسطینی ها بسته بود.

