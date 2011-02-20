شبکه اترک خراسان شمالی به توسعه زنجیره اقتصادی استان کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پخش ماهواره ای برنامه های شبکه اترک استان و افتتاح 32 پروژه رادیویی و تلویزیونی، اظهارداشت: خراسان شمالی با وجود این که استان جوان و کم توسعه ای است ولی از ظرفیت ها و قابلیت های بالایی برخوردار است که نیازمند شناسایی و نشان دادن این توانمندی ها به مردم است.

شفقت تصریح کرد: با افتتاح پخش ماهواره ای و پوشش سراسری برنامه های این شبکه برای تمام نقاط استان یکی از دغدغه های اصلی مردم استان برطرف شد و این شبکه باید با اطلاع رسانی خود پایه های زیر ساخت توسعه استان را فراهم کند.

وی اضافه کرد: استان در حوزه کشاورزی توانمندی های بالایی دارد و با وجود این که بیش از 85 درصد از اقتصاد استان را حوزه کشاورزی تشکیل می دهد این شبکه می تواند به عنوان پایلوت توسعه زنجیره اقتصادی بر پایه های روستاهای استان تبدیل شود.

وی خاطر نشان کرد: با وجود این که پایه های اقتصاد استان کشاورزی است ولی سطح در آمد مردم بسیار پایین است و توسعه این زنجیره اقتصادی می تواند ظرفیت های بخش کشاورزی استان را برای سرمایه گذاران فراهم کند.

وی ادامه داد: با شناسایی این ظرفیت ها علاقمندان به صنایع تبدیلی نیز می توانند در استان سرمایه گذاری کنند و سطح درآمد مردم را افزایش دهند.

استاندار خراسان شمالی نقش این شبکه در شناسایی صنایع دستی استان را نیز با اهمیت خواند و گفت: با پخش این شبکه در ماهواره هموطنان داخل و خارج کشور و مردم سایر کشورها با صنایع دستی استان که امروزه با نام سایر استانها به فروش می رسد آشنا می شوند و این توانمندیها بیشتر برای آنها معرفی می شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان نیز گفت: این شبکه می تواند نقش موثری در نشان دادن توانمندیهای استان به سایر استانها و کشورها داشته باشد و با تبادل فرهنگی می تواند ظرفیت های استان را به جهانیان معرفی کند.

محمد حسین نژاد تصریح کرد: این شبکه همچنین می تواند با نشان دادن ظرفیت های استان رقابتی بین سرمایه گذاران داخل و خارج کشور ایجاد کند و با هدفگذاری های مناسب به تولید برنامه های خود بپردازد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: تنها راه نشان دادن توانمندی های استان تقویت برنامه های این شبکه و پوشش سراسری آن به تمام نقاط استان است.