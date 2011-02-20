اطلاعات مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند برای هدفمندی یارانه ها اخذ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در دماوند، موسی بهرامی صبح یکشنبه در بازدید از روستای "یهر" که به صورت خانه به خانه و با حضور رئیس شورای بخش مرکزی و اعضای شورای اسلامی این روستا انجام شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: می بایست پیش از هر چیز ولادت نبی مکرم اسلام(ص) و فرزند گرامی آن حضرت، امام جعفر صادق(ع) را بر تمامی مسلمین جهان تبریک گفت

این مسئول ادامه داد: پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) بنیانگذار مکتب اسلام و امام جعفر صادق(ع) بنیانگذار مذهب شیعه هستند از این رو تقارن این دو ولادت را باید با شکوه بیشتری جشن گرفت

وی با اشاره به مسائل مورد بررسی در این بازدید عنوان کرد: طی بازدید انجام شده از روستای یهر بخش مرکزی شهرستان دماوند مباحث مختلفی نظیر بهای سیلندر گاز مایع، سوخت مورد مصرف، میزان آرد سهمیه، وضعیت حمام عمومی روستا و غیره با مردم مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

بهرامی پیرامون آرد مصرفی مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند اظهار داشت: در حال حاضر میزان سهمیه آرد مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند مناسب است اما در راستای رفاه بیشتر مردم این نواحی و با پیگیریهای لازم سعی خواهد شد تا کمی به این میزان افزوده شود

بخشدار بخش مرکزی دماوند با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت عدالت محور، خدمتگزار و در راستای گسترش عدالت اجتماعی اجرا می شود

این مسئول بیان داشت: برخی اهالی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دماوند بدلیل مشکلاتی موفق به ثبت نام در سامانه های مختص این قانون نشده و یا حساب بانکی خود را معرفی نکرده اند

وی افزود: از این رو دو نیروی آشنا به امور رایانه ای بخشداری مرکزی دماوند از صبح یکشنبه به مناطق روستایی "هویر"، "مومج" و "یهر" اعزام خواهند شد تا با جمع آوری اطلاعات خانه به خانه این نواحی به تکمیل ثبت نام سکنه اغلب سالخورده باقی مانده مباردت ورزند

بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد