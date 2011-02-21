فرمانده جدید پلیس راه خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار سرتیپ دوم پاسدار حمید فهیمی راد عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در مشهد با تاکید بر لزوم کاهش وقوع تصادفات جاده ای در نوروز 90 گفت: باید با برنامه ریزی، اجرای طرح های نو و ابتکاری، سفرهای نوروزی زائران از ضریب ایمنی مطلوبی برخوردار شده و تردد آنان در محورهای مواصلاتی استان، تسهیل شود.

وی افزود: به دلیل حضور بارگاه حضرت رضا (ع) مشهد مقدس، جایگاه ویژه ای دارد و هر ساله خیل عظیمی از مشتاقان آن حضرت به پابوسی این امام همام، مشرف می شوند.

فهیمی راد تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص و جایگاه ویژه مشهد مقدس و خراسان رضوی، پلیس با تعامل سایر سازمان ها و ادارات و دستگاه ها، برنامه ریزی لازم را در دستور کار خود دارد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع تصادفات در محورهای مواصلاتی استان، کاهش آمار تصادفات و تعداد کشته ها طی چند سال اخیر را مدیون تلاش شبانه روزی پرسنل زحمت کش پلیس راه دانست و افزود: اگر همکاری و تعامل مثبت ادارات و سازمان هایی ازقبیل اداره کل راه و ترابری استان، اورژانس، اداره پایانه ها، هلال احمر و آتش نشانی نبود، موفقیت های چند ساله نیروی انتظامی در کاهش تعداد فوتی و جرحی و تصادفات میسر نمی شد.

سرهنگ محمد صفایی بعنوان فرمانده جدید پلیس راه استان خراسان رضوی معرفی شد.

