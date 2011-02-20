1000 قاچاقچی شیشه در آذربایجان غربی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ کریم اکبری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه در این راستا تا کنون 68 کیلوگرم شیشه از سوداگران مرگ در استان کشف و ضبط شده، افزود: طی این مدت یک باب کارگاه تولید شیشه و سه باب کارگاه تولید آلات و ادوات مصرف شیشه شناسایی و پلمب شده است.

وی همچنین از دستگیری 898 نفر در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: از این تعداد 510 نفر توزیع ‌کننده، 304 نفر نگهدارنده و 84 نفر قاچاقچی بوده که در قالب 23 باند فعالیت می‌کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به کشفیات مواد مخدر در طول 40 روز گذشته در سطح استان، بیان داشت: طی این مدت ماموران 830 کیلوگرم انواع ماده مخدر را کشف و ضبط کرده که در این میان مرفین، هروئین، حشیش، پیش‌ سازه مواد صنعتی، تریاک وشیشه بیشتر از سایر مواد کشف شد.

وی به اهمیت آشنا کردن مردم با عوارض این بلای خانمان‌سوز اشاره کرد و بیان داشت: مسئولان دستگاههای مختلف به ویژه مسئولان فرهنگی باید در راستای ایجاد آگاهی در جامعه اقدام کنند.

قاتل همسر و فرزند در ارومیه دستگیر شد

رئیس دایره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی نیز در این نشست هفتگی از دستگیری فردی به اتهام قتل همسر و فرزند دختر خود در ارومیه خبر داد و بیان داشت: در پی وصول خبری مبنی بر اینکه مادر و دختری در خانه خودشان به قتل رسیده اند مراتب به اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی ارومیه محول تا با تشکیل پرونده و تیمی مجرب برای دستگیری قاتل اقدام کنند.

سرهنگ علی جدیدی در ادامه بیان داشت: با انجام تحقیقات لازم مشخص شد که پس از به قتل رسیدن مقتولان، پدر خانواده به صورت مرموزی متواری شده که ماموران با استفاده از منابع خبری و انجام یک سری تحقیقات غیرمحسوس مخفیگاه متهم در یکی از محلات حاشیه ای ارومیه شناسایی و متهم دستگیر و به آگاهی انتقال یافت.

وی با اشاره به اینکه این قتل با استفاده از سلاح شکاری انجام گرفته، بیان داشت: پس از بازجویی های فنی و علمی متهم به قتل همسر و دختر خود اعتراف و علت آن را اختلاف خانوادگی عنوان کرد.