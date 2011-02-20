ششمین جشنواره دست های کوچک دعا در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهرام خدائی ظهر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: جشنواره دست های کوچک دعا با هدف تعمیق باورهای دینی و تنویر جایگاه دعا و نیایش در ذهن پاک کودکان، ششمین دوره خود را آغاز می کند.

خدایی با اشاره به طرح ریزی برگزاری این جشنواره در سال های پیش، برگزاری دوره ششم این جشنواره را در دستور کار حوزه هنری عنوان کرد و گفت: این جشنواره با منظور انتخاب بهترین دعای تحویل سال از زبان کودکان برگزار می شود.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی در ادامه گفت: کودکان زیر 12 سال می توانند خواسته های قلبی خود از خداوند متعال را در لحظه تحویل سال حداکثر در چهار سطر و در قالب حداکثر سه دعا به حوزه هنری آذربایجان شرقی ارسال کنند.

وی با اشاره به گاهشمار جشنواره آخرین مهلت ارسال ادعیه را 31 فروردین سال آتی اعلام کرد و گفت: داوری و انتخاب آثار تا پایان اردیبهشت 90 صورت گرفته و اختتامیه جشنواره در روز 26 تیر ماه سال آینده، همزمان با سالروز میلاد حضرت قائم (عج) برگزارخواهد شد.

خدایی همچنین اعلام کرد به نفر اول تا سوم این جشنواره به ترتیب سه، دو و یک سکه بهار آزادی تقدیم شده و به بیست اثر برتر هر کدام یک ربع سکه بهار آزادی تقدیم خواهد شد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی همچنین از چاپ آثار برگزیده به همراه تصویر شرکت کنندگان در کتابی همنام با جشنواره خبر داد.

دبیرخانه دائمی این جشنواره در حوزه هنری آذربایجان شرقی به نشانی تبریز، خ امام خمینی، چهارراه شریعتی، طبقه فوقانی سینما قدس واقع است و شرکت کنندگان می بایستی برای شرکت در این جشنواره به انضمام دعای ارسالی خود یک برگ کپی شناسنامه و یک قطعه عکس سه در چهار نیز به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.