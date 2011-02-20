به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور قبل از ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از کتب و آثار هنرمندان نگارگر، عکاس، نقاش و تصویرگر قمی که با حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان استان در نگارستان اشراق حوزه هنری استان قم برگزار شد، زبان هنر را زیباترین و موثرترین زبان انتقال مفاهیم و ارزشها عنوان کرد و گفت: اگر در گذشته بر سر این موضوع مناغشته وجود داشت امروزه کسی همه بر اینکه اثربخشترین ابزار انتقال مفهوم و موضوع، هنر است حرفی ندارند.
وی با بیان اینکه از مدتها قبل ابزار هنر مورد غفلت واقع شده و هنوز هم آن طور که باید به آن توجه نمیشود، اظهار داشت: هنر باید در زندگی اجتماعی، منظر شهری و... جلوه داشته باشد اما متأسفانه در شهر قم به عنوان شهر علم، فرهنگ و اجتهاد و جایی که هنرمندان، تصویرگران و... خوش ذوقی دارد تا کنون این کار صورت نگرفته است و این موضوع در در و دیوار و منظر شهری کاملا نمود دارد.
موسیپور با بیان اینکه هنوز در وسط میادین شهر به طریق گذشته از کالسکه و مجسمه چهارپایان استفاده میشود، تصریح کرد: این مسائل به دلیل این است که ما در قم مدیریت واحد شهری نداریم و شما نیز کارها را به شورا سپردهاید و شورا نیز شهردار را انتخاب میکند و ما تنها نقش ناظر و امور نظارتی کلی را بر فعالیتهای آنان داریم.
باید از ظرفیت هنرمندان استان در جهت بهبود سیمای شهری استفاده شود
استاندار قم در ادامه بر حداکثر استفاده و بهره برداری از ظرفیت هنرمندان استان تأکید کرد و گفت: باید این کار انجام شود تا جلوه و سیمای شهری قم با مفاهیم عالی، ارزشی و هنری هم سو و هماهنگ شود.
استانداری از طرحهای هنری خوب حمایت میکند
وی در بخش دیگری از سخنان خود از حوزه هنری استان قم به عنوان نهاد کوچکی که با اعتبار اندک تا کنون کارهای بزرگی انجام داده و دارای ظرفیتهای ارزشمندی است نام برد و تصریح کرد: اگر از طریق این حوزه، طرحهای خوبی ارائه شود، استانداری این آمادگی را دارد که از محل اعتبارات فرهنگی بودجهای را در اختیار آنان قرار دهد و نیز در اعتبارات سفر سوم نیز این موضوع بررسی خواهد شد.
موسیپور در ادامه چاپ کتب آثار هنرمندان استان قم را کار ارزشمند و اثر ماندگاری دانست و افزود: زمینه خلق آثار ماندگار این چنینی باز است و این اقدام نیز برای حیطه هنرهای سنتی استان نیز بسیار ضروری و مهم است.
وی تأکید کرد: تاریخ و پیشینه هنرهای سنتی قم را باید به عنوان یک اثر ماندگار به رشته تحریر درآورد و ماندگار کرد و برای تدوین این اثر کمک و مساعدت مالی نیز از سوی استانداری صورت خواهد گرفت.
استاندار قم در ادامه بر ایجاد زیرساختهای فرهنگی و هنری در استان تأکید کرد و افزود: البته در این زمینه اقداماتی از جمله ساخت نگارخانه شهید آوینی، تالار شهر و... صورت گرفته که کافی نیست و اگر مکانهایی در سطح شهر وجود دارد که اختصاص کمی اعتبار امکان تبدیل آنها به مراکز هنری وجود دارد شناسایی شوند و اعتبارات آن داده خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به قدمت و گستردگی هنرهای سنتی در قم از بیتوجهی به جلوههای هنری در طراحی منظر شهری انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور قبل از ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از کتب و آثار هنرمندان نگارگر، عکاس، نقاش و تصویرگر قمی که با حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان استان در نگارستان اشراق حوزه هنری استان قم برگزار شد، زبان هنر را زیباترین و موثرترین زبان انتقال مفاهیم و ارزشها عنوان کرد و گفت: اگر در گذشته بر سر این موضوع مناغشته وجود داشت امروزه کسی همه بر اینکه اثربخشترین ابزار انتقال مفهوم و موضوع، هنر است حرفی ندارند.
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