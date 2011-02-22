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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: انتخاب همنشین از مواردی است که همواره مورد تأکید خانواده‌ها قرار دارد چون دو نفر وقتی ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته باشند، در قالب دوستی یا همکاری، بر هم تأثیرگذار خواهند بود پس واجب است در انتخاب همنشین وسواس و دقت لازم را داشته باشیم.

 آیه روز:

 وَإِن جَاهَدَاکَ عَلى أَن تُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ .

و اگر تو را وادارند تا در باره چیزى که تو را بدان دانشى نیست به من شرک ورزى از آنان فرمان مبر و[لى] در دنیا به خوبى با آنان معاشرت کن و راه کسى را پیروى کن که توبه‏کنان به سوى من بازمى‏گردد و [سرانجام] بازگشت‏شما به سوى من است و از [حقیقت] آنچه انجام مى‏دادید شما را با خبر خواهم کرد .

سوره لقمان، آیه 15

حدیث امروز:

امام على (ع):

فَسادُ الاَْخْلاقِ بِمُعاشَرَةِ السُّفَهاءِ وَ صَلاحُ الاَْخْلاقِ بِمُنافَسَةِ الْعُقَلاءِ وَ الْخَلْقُ اَشْکالٌ فَکُلٌّ یَعْمَلُ عَلى شاکِلَتِهِ.

معاشرت با نابخردان، اخلاق را فاسد و رقابت با عقلا اخلاق را اصلاح مى‏نماید و مردم متفاوتند، و هر کس بر حسب طینت خود رفتار مى‏کند.

بحارالأنوار، ج 78، ص 82 ، ح 78

کد مطلب 1257946

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