طرح نظارتی ویژه نوروز در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری که در سازمان بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه نوروز از امروز آغاز و تا اردیبهشت سال 90 ادامه دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش تقاضای عمومی در ایام نوروز طی تدابیر ویژه ‌ای در راستای تنظیم بازار، نظارت بر شبکه توربع استان انجام می شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی همچنین از برپایی نمایشگاه بهاره در استان خبر داد و گفت: این نمایشگاه از 15 اسفند سال جاری به مدت یک هفته در سطح استان برپا می شود.

وی خاطر نشان کرد: این نمایشگاه علاوه بر مرکز استان در سایر شهرهای استان از جمله قاین، فردوس و نهبندان نیز برای رفاه بیشتر مردم برپا خواهد شد.

میرشکار از ذخیره‌ سازی میوه و مواد غذایی مورد نیاز مردم برای ایام عید در استان خبر داد و گفت: در این راستا میوه های مثل سیب و پرتقال توسط بخش خصوصی ذخیره‌ سازی می شود.

وی ادامه داد: در رابطه با خشکبار، آجیل، کیف و کفش و مواد پروتئینی بر اساس پیش بینی های انجام شده با توجه به اجرای طرح وی‍ژه هدفمندی یارانه دنبال می شود.