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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۹

پیش فروش بلیتهای نوروزی اتوبوس در بوشهر آغاز شد

پیش فروش بلیتهای نوروزی اتوبوس در بوشهر آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر گفت: پیش فروش بلیتهای نوروزی اتوبوس از امروز تا هشتم اسفندماه در بوشهر آغاز شده است.

حمیدرضا علم در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: از هشتم تا بیست و چهارم اسفند علاوه بر فروش اینترنتی بلیت متقاضیان می توانند از طریق دفاتر خدمات ارتباطی و پایانه ها بلیت تهیه کنند.

وی با اشاره به وجود 200 دستگاه اتوبوس در استان گفت: علاوه بر این اتوبوس های فوق العاده نیز در تعطیلات نوروزی فعال خواهند بود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر یادآور شد: در نوروز 89 ، 259 هزار مسافر با انجام 17 هزار سفر از استان به مناطق مختلف سفر کردند که 8 هزار و 706 نفرشان با انجام 330 سفر به مناطق عملیاتی دفاع مقدس رفتند.

علم افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از 10 درصد نسبت به نوروز سال گذشته افزایش جابجایی مسافر داشته باشیم.

کد مطلب 1257951

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