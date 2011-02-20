پیش فروش بلیتهای نوروزی اتوبوس در بوشهر آغاز شد

حمیدرضا علم در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: از هشتم تا بیست و چهارم اسفند علاوه بر فروش اینترنتی بلیت متقاضیان می توانند از طریق دفاتر خدمات ارتباطی و پایانه ها بلیت تهیه کنند .

وی با اشاره به وجود 200 دستگاه اتوبوس در استان گفت: علاوه بر این اتوبوس های فوق العاده نیز در تعطیلات نوروزی فعال خواهند بود .

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر یادآور شد: در نوروز 89 ، 259 هزار مسافر با انجام 17 هزار سفر از استان به مناطق مختلف سفر کردند که 8 هزار و 706 نفرشان با انجام 330 سفر به مناطق عملیاتی دفاع مقدس رفتند .

علم افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از 10 درصد نسبت به نوروز سال گذشته افزایش جابجایی مسافر داشته باشیم.