سوءمصرف داروهای غیرمجاز ورزشکاران جوان را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرزین حلب‌چی افزود: دوپینگ در ایران با مشکلات خاصی همراه است که از آن‌جمله می‌توان به عدم مشاوره ورزشکاران با افراد مطلع و اخذ اطلاعات غلط از افراد ناآگاه و سودجو، شیوع بالای مصرف دارو در ورزشکاران آماتور، استفاده از داروهای غیرمتناسب با نوع ورزش و داروهای پرعارضه و استاندارد نبودن مکملهای ورزشی در کشور اشاره کرد.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع بالا و خطرات مصرف داروهای غیرمجاز برای سلامت مردان، باید به عوارض جانبی داروهای پرمصرف در کشور یعنی استروئیدهای آنابولیک ، محرکها ، هورمون رشد و داروهای ادرارآورتوجه ویژه ای شود.

حلب چی درباره عوارض جانبی استروئیدهای آنابولیک افزود: استروئیدهای آنابولیک از مشتقات هورمون مردانه تستوسترون هستند که در ورزشکاران با هدف افزایش وزن، حجم و قدرت عضلات مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. بعضی از عوارض جسمانی و روانی سوء مصرف این ترکیبات در بین دو جنس یکسان و مشترک است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: عوارض استفاده از این دارو شامل مواردی همچون عوارض قلبی عروقی، افزایش فشار خون، تجمع آب در بدن، افزایش خطر تشکیل لخته در بدن، افزایش چربی بد و کاهش چربی خوب خون، افزایش غلظت خون، اختلال در عضله قلب، به هم خوردن ریتم طبیعی قلب، افزایش خطر سکته قلبی و خطر مرگ ناگهانی است.

بنابراین با توجه به عوارض جانبی متعدد و خطرناک داروهای غیرمجاز و عدم دستیابی ورزشکاران به فواید مورد انتظار، استفاده از این داروها جنبه‌های مهمی از سلامت مردان را چه در زمان مصرف و چه سال‌ها پس از مصرف، مورد تهدید قرار می‌دهند و ورزشکاران باید از مصرف این مواد خطرناک خودداری کنند.