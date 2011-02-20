به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شهید صانع ژاله با صدورنامه ای ایستادگی خود بر آرمانهای امام(ره) ومقام معظم رهبری اعلام کردند.
متن کامل این نامه بدین شرح است :
بسم رب الشهدا و الصدیقین
بار دیگر دست جنایتکار آمریکا، انگلیس و اسرائیل از آستین فتنهگران و منافقین کوردل درآمد ویکی از فرزندان ایران اسلامی، حافظ قرآن، دانشجو و هنرمند بسیجی متعهد صانع ژاله را به شهادت رساندند.
ما خانواده آن شهید والامقام لازم میدانیم به جهت تنویرافکار عمومی مطالبی را به سمع و نظر مردم آگاه و بصیر ایران اسلامی عرض کنیم.
ما خانواده شهید ژاله از بدو انقلاب تاکنون همراه و پشتیبان خط امام (ره) و رهبری معظم انقلاب بوده و هستیم و هیچگاه از آرمانهای امام (ره) و انقلاب فاصله نگرفته و نمیگیریم و خود را سرباز ولایت میدانیم و تا آخرین قطره خونمان از انقلاب و خط رهبری حمایت کرده و پشتیبانی خود را اعلام میکنیم.
خانواده شهید ژاله تأکید کردهاند: اجازه نخواهیم داد فتنهگران کوردل از خون پاک و مطهر شهیدمان سوء استفاده کرده و فتنه دیگری خلق کنند و بدین وسیله تنفر و انزجار شدید خود را از سران فتنه و حامیان منافق آنان اعلام کرده و آنان را در شهادت فرزندمان مسئول میدانیم.
خانواده شهید ژاله تأکید کردهاند: اجازه نخواهیم داد فتنهگران کوردل از خون پاک و مطهر شهیدمان سوء استفاده کرده و فتنه دیگری خلق کنند و بدین وسیله تنفر و انزجار شدید خود را از سران فتنه و حامیان منافق آنان اعلام کرده و آنان را در شهادت فرزندمان مسئول میدانیم.
در این نامه خطاب به ملت ایران تصریح شده است: لازم میدانیم از حضور میلیونی امت حزبالله و مردم فهیم و آگاه تهران، کرمانشاه، پاوه و اورامانات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و جماعات، روحانیت، دانشجویان، فرهنگیان، بسیجیان، بازاریان و خواهران و برادرانیکه در تشییع و تدفین کمنظیر فرزندمان شرکت کرده و با حضورشان تسلی بخش قلب مجروحمان بودند، تقدیر، تشکر و سپاسگزاری کنیم.
با تشکر جاننثار انقلاب و رهبری خانواده شهید صانع ژاله بزرگ خاندان؛ حاج مصطفی ژاله، قادر ژاله، پیمان ژاله، اقبال ژاله و ابراهیم خوشرو.
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