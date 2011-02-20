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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

خانواده شهید ژاله:

اجازه سوء استفاده فتنه‌گران کوردل از خون مطهر شهیدمان را نخواهیم داد

اجازه سوء استفاده فتنه‌گران کوردل از خون مطهر شهیدمان را نخواهیم داد

خانواده شهید صانع ژاله با صدور نامه ای تاکید کردند:اجازه نخواهیم داد فتنه‌گران کوردل از خون پاک و مطهر شهیدمان سوء استفاده کرده و فتنه‌ دیگری خلق کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شهید صانع ژاله با صدورنامه ای ایستادگی خود بر آرمانهای امام(ره) ومقام معظم رهبری اعلام کردند.

متن کامل این نامه بدین شرح است :

بسم رب الشهدا و الصدیقین

بار دیگر دست جنایتکار آمریکا، انگلیس و اسرائیل از آستین فتنه‌گران و منافقین کوردل درآمد ویکی از فرزندان ایران اسلامی، حافظ قرآن، دانشجو و هنرمند بسیجی متعهد صانع ژاله را به شهادت رساندند.

ما خانواده آن شهید والامقام لازم می‌دانیم به جهت تنویرافکار عمومی مطالبی را به سمع و نظر مردم آگاه و بصیر ایران اسلامی عرض کنیم.
 
ما خانواده شهید ژاله از بدو انقلاب تاکنون همراه و پشتیبان خط امام (ره) و رهبری معظم انقلاب بوده و هستیم و هیچ‌گاه از آرمان‌های امام (ره) و انقلاب فاصله نگرفته و نمی‌گیریم و خود را سرباز ولایت می‌دانیم و تا آخرین قطره خونمان از انقلاب و خط رهبری حمایت کرده و پشتیبانی خود را اعلام می‌کنیم.
 
خانواده شهید ژاله تأکید کرده‌اند: اجازه نخواهیم داد فتنه‌گران کوردل از خون پاک و مطهر شهیدمان سوء استفاده کرده و فتنه‌ دیگری خلق کنند و بدین وسیله تنفر و انزجار شدید خود را از سران فتنه و حامیان منافق آنان اعلام کرده و آنان را در شهادت فرزندمان مسئول می‌دانیم.
 
در این نامه خطاب به ملت ایران تصریح شده است: لازم می‌دانیم از حضور میلیونی امت حزب‌الله و مردم فهیم و آگاه تهران، کرمانشاه، پاوه و اورامانات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و جماعات، روحانیت، دانشجویان، فرهنگیان، بسیجیان، بازاریان و خواهران و برادرانی‌که در تشییع و تدفین کم‌نظیر فرزندمان شرکت کرده و با حضورشان تسلی بخش قلب مجروحمان بودند، تقدیر، تشکر و سپاسگزاری کنیم.
 
با تشکر جان‌نثار انقلاب و رهبری خانواده شهید صانع ژاله بزرگ خاندان؛ حاج مصطفی ژاله، قادر ژاله، پیمان ژاله، اقبال ژاله و ابراهیم خوش‌رو.
کد مطلب 1257962

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