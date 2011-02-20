تبریک سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع)

به گزارش خبرگزای مهر،در اطلاعیه سازمان تبلیغات اسلامی آمده است: نوری که در ازل خلق شده بود اینک در کالبد حضرت مصطفی دمیده شد، آنگونه که خود فرمود: "أوّلُ ما خَلَقَ اللهُ نوری."
فرزندی پا به عرصه گیتی نهاده است که به میمنت او ازدحام فرشتگان در روی زمین بر آسمان فزونی یافته و در تهنیت این بزرگ میلاد جهان هستی بر یکدیگر سبقت میجویند. مردی که بناست بنای ستم و بیدادی را که بر فرزند آدم میرود براندازد و نوای خوش قسط و عدل را در جهان طنینافکن سازد.
بزرگمردی آمده است تا در پیشگاه انسانیت، سرود توحید سر دهد. او ولادت یافت تا پابرهنگان و آنان که اربابان بیداد به استضعافشان کشاندهاند، شاهد رعنای آزادگی را در آغوش کِشند.
او آمده است و دیری نخواهد پایید که واپسین حجت توحید بر انسان عرضه میگردد تا مؤمنان آفاق در پرتو خورشید اسلام، شاهد غروب بتان باشند.
مقارن با میلاد حضرت خاتمالانبیاء، فرزند صالح و صادقی از تبار آن بزرگوار نیز پا به عرصه هستی نهاده است که نامش جعفر و لقبش صادق است و هم اوست که بنای شکوهمندی را پیریزی میکند که مکتب فقه جعفری نام میگیرد و نام مذهب تشیع را با علم و دانش و فقاهت پیوند میزند و بنیانی را به وجود میآورد که همچون رودی زنده و پویا در اعصار و قرون تاریخ جریان مییابد و مانند خورشید، روشنی میبخشد.
سازمان تبلیغات اسلامی میلاد با سعادت ختمی مرتبت پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) و بنیانگذار مکتب جعفری، حضرت امام جعفر صادق (ع) را به عموم ملت مسلمان ایران تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال مسئلت مینماید که همه ما را از پیروان و رهپویان طریق نبوت و امامت قرار دهد.
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