کابوس رژیم صهیونیستی ادامه دارد/ نگرانی از عبور ناوهای ایران از کانال سوئز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، بنیامین نتانیاهو امروز در نشست هفتگی کابینه این رژیم از عبور 2 ناو ایرانی از کانال سوئز ابراز نگرانی شدید کرد.

وی که همچنان از سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر و هم پیمان عرب رژیم صهیونیستی رنج می برد مدعی شد: عبور 2 ناو ایرانی از کانال سوئز اقدامی بسیار خطرناک است.

نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود گفت: ایران از بی ثباتی در منطقه در راستای افزایش تاثیر و نفوذ خود بهره برداری می کند و ورود 2 ناو ایرانی به کانال سوئز بزرگترین دلیل این امر محسوب می شود.

خاطرنشان می شود عبور ناوهای ایران از کانال سوئز از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تاکنون سابقه نداشته است. مصر روز جمعه با عبور ناوهای ایرانی از کانال سوئز موافقت کرد.

