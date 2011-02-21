به گزارش خبرنگار مهر، حسینی در بازی های پاراآسیایی گوانگجو در دسته 5/67 کیلوگرم رقابت های وزنه برداری به مدال نقره رسید. علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، پیش از این وعده داده که پاداش ورزشکاران سالم و معلول یکسان خواهد بود.
در مراسم تجلیل از مدال آوران بازی های آسیایی 2010، به ورزشکاران طلایی 150 سکه بهار آزادی ، به ورزشکاران نقره ای 75 سکه بهار آزادی و به ورزشکاران برنزی نیز 50 سکه بهار آزادی از سوی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اهدا شد اما پاداش مدال آوران پاراآسیایی با گذشت بیش از دو ماه هنوز به آنها پرداخت نشده است.
علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به نظر من اینکه می گویند مسئولان سازمان تربیت بدنی بین ورزشکاران سالم و معلول تبعیض قائل نمی شود، شعار است چراکه اینطور نیست. اگر چنین بود پاداش ما را هم مانند ورزشکاران سالم ، پس از بازی های پاراآسیایی می دادند.
وی افزود: تا پیش از این می گفتند چون ماه محرم و صفر بوده صلاح نبوده که جشن بگیرند و پاداش ها را بدهند اما الان ماه ربیع الاول هم رو به پایان است با این حال هنوز خبری از پاداش ها نیست. اکثر معلولان وقتی در خصوص پاداش خود با مسئولان سازمان تربیت بدنی تماس می گیرند پاسخ قانع کننده ای دریافت نمی کنند و به نظر می رسد پرداخت این پاداش ها قرار است به بعد از عید موکول شود.
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