به گزارش خبرنگار مهر، حسینی در بازی های پاراآسیایی گوانگجو در دسته 5/67 کیلوگرم رقابت های وزنه برداری به مدال نقره رسید. علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، پیش از این وعده داده که پاداش ورزشکاران سالم و معلول یکسان خواهد بود.

در مراسم تجلیل از مدال آوران بازی های آسیایی 2010، به ورزشکاران طلایی 150 سکه بهار آزادی ، به ورزشکاران نقره ای 75 سکه بهار آزادی و به ورزشکاران برنزی نیز 50 سکه بهار آزادی از سوی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اهدا شد اما پاداش مدال آوران پاراآسیایی با گذشت بیش از دو ماه هنوز به آنها پرداخت نشده است.

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به نظر من اینکه می گویند مسئولان سازمان تربیت بدنی بین ورزشکاران سالم و معلول تبعیض قائل نمی شود، شعار است چراکه اینطور نیست. اگر چنین بود پاداش ما را هم مانند ورزشکاران سالم ، پس از بازی های پاراآسیایی می دادند.

