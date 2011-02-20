نمایشگاه شهاب آسمانی در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس زندان مرکزی یزد ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه که با محور قرآنی برگزار شده است، نیاز و ضرورت اساسی در محیط زندان به شمار می رود زیرا در شرایط کنونی به هر میزان که در زمینه امور قرآنی کار شود، باز هم نیاز بیشتری احساس می ‌شود.

فرهاد قاسمعلی زاده افزود: این نیاز به ویژه در زمینه اصلاح و تربیت که می ‌توان با بهره ‌گیری و رجوع به قرآن در امر تربیت به طور صحیحی وارد شد، بیشتر احساس می شود.

وی عنوان کرد: قرائت قرآن، زشتی‌ ها و پلیدی ‌ها را از انسان دور می ‌کند بر همین اساس باید فعالیتهای قرآنی در زمینه ‌های گوناگون به مددجویان معرفی شود زیرا تربیت هنرمند قرآنی و تلفیق هنر با دین و قرآن، از جمله رسالتهای ماست.

مسئول فرهنگی زندان مرکزی یزد نیز در این مراسم هدف از برگزاری این نمایشگاه را مأنوس شدن مددجویان با فرهنگ قرآنی دانست و گفت: این نمایشگاه به صورت غرفه ‌هایی شامل نشریات و کتیبه‌ های قرآنی، عکس عاشورایی، صنایع دستی مددجویان، طراحی و نقاشی‌های قرآنی مددجویان برپا شده است.

شهمیر صاحبی خاطرنشان کرد: همچنین برای نخستین بار، نمایش کارهای برجسته کتابت قرآنی بر روی سنگ در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: در کنار این نمایشگاه مسابقاتی با مضمون قرآنی نیز برگزار خواهد شد.

نمایشگاه شهاب آسمانی با موضوعات قرآنی و با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از امروز به مدت چهار روز در مجتمع امام علی (ع) زندان مرکزی در معرض دید مددجویان قرار می گیرد.