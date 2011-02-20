نوروز فرصتی برای همبستگی کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید پیش از ظهر یکشنبه در جمع اعضای شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اینکه سال گذشته عید نوروز ثبت جهانی شد، اظهار داشت: امسال نظام بویژه دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که به بحث نوروز در داخل و خارج کشور بیشتر بپردازد و از این فرصت بهره مند شود.

وی با بیان اینکه نوروز در ایران از گذشته دور، بستر مناسبی برای تعامل بیشتر، صله ارحام، دید و بازدیدها، پاکیزگی ها، توجه به ارزشهای انسانی، نوع دوستی و گذشت و همکاری بوده است، عنوان کرد: در این راستا کشورهای همسایه و منطقه در اولویت اول و کشورهای آسیای میانه و آنهایی که تمدن نوروز در آنها وجود دارد در اولویت بعدی قرار دارند .

وی اضافه کرد: در این راستا دعوت از این کشورها برای آمدن به ایران در ایام نوروز و فرستادن هنرمندان و صاحب نظرانی که آثارشان تاثیر بسزایی در همبستگی اسلامی و ملی در منطقه و جهان اسلام دارد به سایر کشورها از جمله برنامه های پیش بینی شده برای توجه بیشتر به عید نوروز است .

رشید بر آمادگی مسئولان، مراکز فرهنگی اعم از دانشگاهها، میراث فرهنگی استان با توجه به هم مرز بودن خراسان جنوبی با کشور افغانستان و با واسطه با سایر کشورها اعم از پاکستان و تاجیکستان برای استفاده از ظرفیت ها متقابل کشورها و استان تاکید کرد .

استاندار خراسان جنوبی در ادامه تحرکات فتنه گران در 25 بهمن و ایجاد شبهه و آشوب در کشور را از منظر این شورا و مردم استان محکوم کرد و بیان داشت: قوه قضائیه باید با قاطعیت و سرعت، سران فتنه و عوامل اغتشاشات 25 بهمن را مجازات کند .

رشید با بیان اینکه سران فتنه از دید مردم مرده اند و نزد آنان جایگاهی ندارند، افزود: مردم با استفاده از تعالیم حیات بخش اسلام و پیروی از رهبر معظم انقلاب همچنان پویا و هوشیار در صحنه می مانند و از ارزشهای اسلامی نیز دفاع می کنند.