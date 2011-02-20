به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در حاشیه دیدار با نخست وزیر عراق در جمع خبرنگاران گفت: در جریان این دیدار مذاکرات مطلوبی میان ایران و عراق در مورد گسترش روابط دو کشور حول محور انرژی انجام شد که حاصل آن، توافق برای برق رسانی از طریق عراق به سوریه و لبنان است.

وزیر نیرو افزود: ایران تلاشهای بسیاری را در بخش برق در کشور عراق انجام داده است که امیدواریم در آینده نزدیک گسترش یابد.

وی تصریح کرد: بهره برداری از خط 400 کیلوولت کرخه– العماره تا تیرماه سال 90 انجام خواهد شد که این خط می تواند، صادرات برق ایران به عراق را از 650 مگاوات فعلی به یکهزار مگاوات افزایش دهد.

نامجو گفت: سرماایه گذاری در کشور عراق به صورت مشارکت بانک و شرکت های خصوصی و خط اعتباری است که ایران ایجاد کرده و در این راستا بازگشت سرمایه آن تضمین شده است.

همچنین در ادامه حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق گفت: در زمان حاضر ظرفیت برق این کشور هفت هزار مگاوات و نیاز برق ما حداقل تا دو برابر این میزان است. این درحالی است که زمینه های همکاری گسترده ای میان ایران و عراق در بخش برق وجود دارد.

