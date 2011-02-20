به گزارش خبرنگار مهر، "هزار و یکشب" یادگار سه تمدن هندی،ایرانی و عربی است؛ داستانهایی که شهرزاد قصهگو برای پادشاه دیوانه و در حقیقت برای خواننده ملالزده تعریف میکند تا شبهایش را چراغان کند.
در این کتاب برخی از داستانهای کتاب "هزار و یکشب" انتخاب و با زبانی جذاب و مناسب نوجوانان بازنویسی شده است.
از داستانهای این کتاب که با نقاشیهای محمدعلی بنیاسدی همراه است میتوان به حکایتهای ماهیگیر و دیو خمره، ملک سندباد، شمسالدین و نورالدین، اسب آبنوس، جانشاه و شمسه، جوذر و گنج شمردل و ابوقیر و ابوصبر اشاره کرد.
در حکایت "جانشاه و شمسه" میخوانیم: ستاره شناسان گفتند "این پسر در جوانی با سختی و مشکلات زیادی روبهرو خواهد شد اما اگر این مشکلات را پشت سر بگذارد، به خوشبختی بزرگی خواهد رسید و پادشاهی با قدرت و ثروتمند خواهد شد." پادشاه خوشحال شد. نام پسرش را "جانشاه" گذاشت و او را به دایهها سپرد تا تربیتش کنند.
جلد اول از مجموعه "قصههای شیرین هزار و یکشب" با شمارگان 1500 در 267 صفحه و به قیمت 5000 تومان منتشر شده است.
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