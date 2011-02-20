بیشترین خدمات در آموزش و پرورش به دانش آموزان استثنایی ارائه می شود

امیر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه بری هر 20 دانش آموز استثنایی، یک مدرسه وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر 260 معلم در مدارس استثنایی به ارائه خدمات و آموزش های لازم برای این دانش آموزان مشغول هستند.

نظری افزود: از این تعداد معلم، 196 نفر خانم و 64 نفر آقا هستند و با توجه به آمار دانش آموزان استثنایی هر سه دانش آموز استثنایی یک معلم دارد.

وی تعداد دانش آموزان استثنایی استان زنجان را 841 نفر عنوان کرد و گفت: بری این تعداد 43 مدرسه و 152 کلاس درسی تشکیل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان اظهار داشت: دانش آموزان نابینا، کم بینا، ناشنوا و کم توان ذهنی در مدارس استثنایی مشغول تحصیل هستند.

نظری یادآور شد: اولین مدرسه استثنایی ساخته شده به دست خیرین نیز در ایام دهه فجر امسال کلنگ زنی شد.