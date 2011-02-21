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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۵

اختصاصی مهر/

"خواب تلخ" پس از 6 سال پروانه نمایش گرفت

"خواب تلخ" پس از 6 سال پروانه نمایش گرفت

فیلم سینمایی "خواب تلخ" ساخته محسن امیر یوسفی پس از 6 سال پروانه نمایش برای اکران عمومی دریافت کرد.

محسن امیر یوسفی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که مشکل این فیلم نیز بعد از مدت‌ها برطرف شد و ما توانستیم به تازگی پروانه این فیلم را دریافت کنیم و در تلاش هستیم به زودی "خواب تلخ" را اکران عمومی کنیم.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پیرمرد مرده شوری پس از یک عمر کار در قبرستان احساس می‌کند که به زمان مرگ خود نزدیک شده است. این فیلم تاکنون در جشنواره داخلی و خارجی متعدد به نمایش در آمده و مورد استقبال منتقدان قرار گرفته است.

از جمله جوایز مهم "خواب تلخ" می‌توان به جایزه ویژه دوربین طلایی جشنواره بین‌المللی کن 2004، جایزه نگاه جوان از دو هفته کارگردانان کن، اسکندر طلایی از جشنواره تسالونیکی و... اشاره کرد. "خواب تلخ" در جشنواره‌های ملبورن، مونترال، هامبورگ و... به نمایش در آمده و با استقبال روبرو شده است.

فیلم سینمایی "آتشکار" ساخته محسن امیر یوسفی هم اکنون بر پرده سینماها قرار دارد که در آن حمید فرخ‌نژاد نقش اصلی را بازی کرده است.

کد مطلب 1257989

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