عملیات اجرایی پتروشمی دهلران هنوز اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی ظهر یکشنبه در جمع مردم شهرستان دهلران گفت: از وزیر نفت می خواهیم که در اجرای طرح پتروشیمی دهلران از مصوبات سفر دوم دولت به استان ایلام تسریع ایجاد شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس گفت: پس از گذشت چهار سال از سفر استانی هیئت وزیران مصوبه احداث پتروشیمی دهلران وارد فاز اجرایی نشده است.

وی اظهار داشت: احداث پتروشیمی شهرستان دهلران یکی از مهمترین مطالبات مردم استان ایلام است که نقش مهمی در توسعه و اشتغال استان دارد.

عزتی به سفر سوم هیئت دولت به استان و افزایش سهم 10 درصدی دولت در احداث پتروشیمی دهلران به 49 درصد اشاره و ابراز امیدواری کرد:با مساعدت وزارت نفت طرح عظیم پتروشیمی دهلران وارد فاز اجرایی شود.

این طرح پتروشیمی از مصوبات دولت است که در زمینی به مساحت 200 هکتار و با احداث چهار واحد بزرگ استحصال اتان، الفین، پلی اتیلن سنگین و سبک خطی و پلی اتیلن سنگین و واحدهای off site و سرویسهای جانبی در مدت زمان جهار سال اجرایی خواهد شد.

عزتی با اشاره به گذشت بیش از چهار ماه از مراسم کلنگ زنی سد سیکان با حضور نامجو وزیر نیرو گفت: اکنون مردم شهرستان دره شهر در انتظار آغاز عملیات اجرایی این طرح ملی هستند.

نماینده دهلران، دره شهر و آبدانان همچنین آغاز عملیات اجرایی سد سیکان دره شهر را یکی از مطالبات به حق مردم عنوان کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس ابراز امیدواری کرد که وزارت نیرو هر چه زودتر سد سیکان را وارد فاز اجرایی کند.